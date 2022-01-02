Самые шокирующие преступления и громкие приговоры 2021 года в Тульской области

фото: Артёма Жильцова, Юлии Королевой, Юлии Александровой, Сергея Старикова, соцсети

Не смог простить развода

15 февраля 2021 года после ссоры по телефону с 39-летней бывшей женой 41-летний вооружённый обрезом Михаил Миллер приехал в тот ТЦ, в котором она работала. Мужчина нашёл экс-супругу в косметическом салоне и застрелил её. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Утопила сына в ведре

В 2021 году в Ефремове осудили 22-летнюю жительницу деревни Ярославки. 22-летняя девушка обвинялась в убийстве новорождённого. Девушка побоялась сообщить о беременности родственникам и не встала на медицинский учёт. Она родила здорового ребёнка, после чего утопила его в ведре с помоями. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения.

Дважды переехал жену на автомобиле

В 2021 году была поставлена точка в деле Натальи Романенко. Предпринимательницу пытался убить её муж. Пьяный Алексей Романенко дважды переехал женщину на парковке перед магазином. В результате этого у Натальи была ампутирована нога. А когда начался судебный процесс, женщина неожиданно для всех заявила, что простила мужа и что она сама виновата в том, что случилось. Суд не внял доводам Натальи и отправил её супруга в колонию на 7 лет.

Забил мать молотком

В Ефремове в 2021 году был вынесен приговор 17-летнему школьнику. Обвиняемый пришел домой после уроков, выпил алкоголя и 12 раз ударил мать молотком. Потом несколько раз ткнул уже мертвую женщину ножом, спрятал тело под кроватью и уехал. От правоохранителей он скрывался 10 дней. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Запихнул матери в горло статуэтку

29 декабря 2020 года ранее судимый Александр Горбунов потребовал у 70-летней матери денег на наркотики. Та отказалась и принялась вразумлять сына. Мужчина жестоко избил её, засунул в горло статуэтку и поджёг дом, желая скрыть убийство. В 2021 году суд отправил его в колонию особого режима на 14 лет.

Старая гвардия VS Киркоров

71-летняя фанатка Филиппа Бедросовича купила в 2021 году два билета на его концерт. Но из-за пандемии мероприятие было перенесено. Узнав о такой несправедливости, пенсионерка отправилась в санаторий поправлять расшатанные нервы. А вернувшись, решила подать иск на Киркорова — отбить деньги за санаторий. Суд не удовлетворил иск на 94 тысячи рублей. Осталась ли старушка его фанаткой — неизвестно.

Женская дружба

47-летняя тулячка Елена Нгуен в коммуналке на проспекте Ленина в Туле избила свою знакомую, ножом отрезала ей ухо и выбросила его в окно, а потом заперла жертву в комнате, лишив пищи. Зачем и для чего — непонятно. Суд отправил вспыльчивую Елену в колонию на 8 лет и 13 дней.

Убийца с BlaBlaCar

В апреле 2021 года 42-летний житель Серпухова Виталий Чикирёв был приговорен к 25 годам лишения свободы за четыре преступления, которые он совершил в 2018 году. Среди них — убийство тулячки Ирины Ахматовой.

Жил рядом с трупом

В 2021 году явку с повинной совершил 46-летний житель поселка Болоховский Юрий Железняков. Мужчина заявил, что в 2013 году поссорился с сожителем матери и избил его. От полученных травм тот скончался. Юрий закопал тело потерпевшего в сарае — в паре метров от дома. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

Таксист зарезал девушку через пару часов после знакомства

25 июля 2021 года ранее судимый обвиняемый познакомился с Кирой Б. в ночном клубе. Мужчина, работавший таксистом, отвёз её в лесополосу около села Мясоедово. Там они поругались, и он не менее 26 раз ударил потерпевшую ножом. После преступления он улетел в Екатеринбург, но был задержан в аэропорту «Кольцово», уточнили в СУ СКР по региону. За это преступление он лишится свободы на 12 лет.

Задушил пенсионерку и надругался над ней

57-летний рецидивист из Липецкой области распивал алкоголь со знакомой, после чего отправился гулять по деревне. Уснул у дома потерпевшей, проснувшись от холода, попросил 93-летнюю женщину пустить его переночевать. Та отказала. Тогда пьяный негодяй задушил её и надругался над телом. Приговором суда в 2021 году ему назначено наказание в виде 21 года 6 месяцев колонии особого режима.

Убийство ребенка в Панарино

8 августа 2021 года пьяный 69-летний Виктор Денисов из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.

Кооперативный мошенник

С октября 2017 года по сентябрь 2019 года 35-летний Олег Кириллов, являясь директором кредитного потребительского кооператива «Регион Капитал», убедил 79 человек инвестировать средства в КПК. Мужчина обещал вернуть основные средства и прибыль, но просто забрал себе 33,3 миллиона рублей. А для того чтобы легализовать преступные доходы, он приобрел автомобиль стоимостью более 1,1 миллиона рублей. Решением суда в начале 2021 года ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Песок сквозь пальцы

В 2021 году был оглашен приговор тульскому бизнесмену Валерию Гринцову. Мужчина обвинялся в незаконном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем доходов. Напомним, в период с 6 мая 2016 года по 12 сентября 2019 года 56-летний Гринцов незаконно (без лицензии) производил разработку природного месторождения в Веневском районе и получил доход на сумму 1 миллиард 800 миллионов 951 тысяча рублей. Часть денежных средств, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению. За эти действия Гринцов лишился свободы на 6 лет.

Миллионер по ошибке

В 2021 году в Туле осудили Романа Юркова. За сутки с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина совершил 220 операций по переводу денег на свою банковскую карту, используя приложение ЦУПИС. Деньги туляк сначала отправлял на счет в букмекерскую организацию, а затем выводил для легализации. Всего за сутки он смог перечислить более 95 млн рублей. Осуществить эти операции ему удалось, воспользовавшись технической ошибкой банка. За этот поступок Роман отправится в колонию на 6 лет.

В ковидном госпитале умерла роженица

27 сентября 2021 года 31-летней Анастасии Коски сделали кесарево сечение, а 11 октября молодая мама умерла. Кроме этого, мы писали про то, что «Тульский минздрав проводит проверку по факту смерти зараженной коронавирусом роженицы». А в августе из окна ковидного госпиталя в Мясново выпал мужчина.

Массовая драка на лодочной станции и убийство спортсмена

19 июня 2021 года фитнес-тренер из г. Щёкино Артём Т. планировал показать девушке красоты лодочной станции г. Советска. 26-летний молодой человек позвал с собой друзей-спортсменов, и вечером того дня их компания расположилась около кафе на берегу Упы. Через несколько часов труп Артёма будут осматривать судмедэксперты, а его убийца, 39-летний владелец ритуального бюро Тимур Г., рассказывать следователям, что совершил преступление «на нервах». За это преступление он получил 9 лет колонии.

Вышел по УДО и изнасиловал дочь

В мае 2021 года, отмечая очередное освобождение из колонии, 46-летний обвиняемый приехал в квартиру к дочери. Пьяный мужчина насиловал, издевался и держал дочь в плену в течение двух дней. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сознался в убийстве после истечения срока давности

19-летний Игорь Гапонов пропал в 2003 году. Все это время он числился пропавшим без вести. А 14 июля 2021 года в его убийстве неожиданно сознался товарищ Гапонова — Роман Цветков. В соответствии со статьей 78 Уголовного Кодекса РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет. С момента убийства Игоря Гапонова прошло восемнадцать.

Изнасиловал в BMW

В октябре 2021 года 44-летняя жительница Пролетарского округа возвращалась домой, припарковав свой BMW, когда к ней подошел щуплый молодой человек. Начал с угроз, показал нож, сказал, что женщину «заказали» и он ее сейчас изнасилует. Под угрозой оружия он затащил женщину в ее автомобиль и надругался над ней. Задержали его спустя пару дней. Насильник — ранее судимый за подобное преступление 23-летний уроженец города Ефремова.

Отметим, что в 2021 году были вынесены два громких приговора по делам об изнасиловании: серийного насильника с Косой Горы отправили в колонию на 12 лет, а Станислава Гусельникова, который изнасиловал падчерицу , лишили свободы на 14 лет.

9 декабря 2021 года огласили приговор по делу 24-летнего Кирилла Слепченко. Пьяный боксер в одном из городских скверов без какой-либо причины набросился на 49-летнего мужчину [инвалида II группы] и жестоко избил его. От полученных многочисленных травм тот скончался. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима. Два трупа в пикапе 24 июня 2021 года около 03.00 недалеко от отеля Inshinka SPA в поселке Иншинский сотрудники ДПС тормознули Ford Ranger. Официальной причиной для проверки внедорожника стало сообщение от местных егерей: они жаловались на участившиеся случаи незаконного отстрела диких животных. Осмотрев багажник, гаишники заглянули для порядка и в салон, где и обнаружили два трупа, завернутые в одеяло. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец, 60-летний Николай Г. Мужчины были раздеты и жестоко изувечены — их смерть наступила в результате ушибленных ран головы и асфиксии, заявит чуть позже эксперт. Водитель автомобиля, 44-летний предприниматель Сергей А., заявил, что погибшие были ворами и залезли на его склад, расположенный в заброшенном фермерском хозяйстве в деревне Беликово.

Пропажа Марии Мунтян

27-летнюю Марию искали полгода, она пропала 3 февраля 2021 года. Спустя некоторое время следователи возбудили уголовное дело об убийстве, чтобы расширить свои полномочия в поисках пропавшей девушки. Скелетированное тело девушки в лесу под Алексином было найдено 17 сентября. Опознать ее смогли по вещам. Возбужденное ранее дело об убийстве 27-летней жительницы Тульской области Марии Мунтян закрыто: экспертиза найденного в лесу тела девушки показала, что ее смерть не носит криминального характера.

Смерть на остановке

Летом 2021 года на Косой Горе 42-летний мужчина поругался с компанией подростков. Один из них несколько раз ударил потерпевшего, тот упал и ударился головой об асфальт, после чего умер. Уголовное дело в отношении 20-летнего обвиняемого, безработного уроженца Ростова, начали рассматривать перед Новым Годом.

Угонщики Лексусов

С начала 2021 года в Туле были похищены шесть дорогих Lexus. Вернее будет сказать — три пары: и в прошлые разы преступники с минимальной разницей во времени похищали по два автомобиля. Myslo разбирался в том, как работает хитрая преступная схема.

Союз экстремистов

12 июля 2021 года приговором Ленинского района Сергей Подчуфаров, Олег Воронцов и Светлана Воронцова были признаны виновными в том, что участвовали в деятельности экстремистской организации. Сергей и Олег получили по 3 года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, Светлану суд приговорил к 2,5 годам колонии условно. Отметим, что после апелляции «граждане СССР» тоже остались на свободе: реальный срок заменили на условный.

Осудили вора в законе

В 2021 году в Туле четверо мужчин признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Судом установлено, что обвиняемые, Годердзи Габелия, Андрей Козлов, Валерий Курбатов и Андрей Вознесенский [он же «Хобот», вор в законе, коронованный в 1995 году], предложили руководителю фирмы ООО «Спецсервис плюс» за вознаграждение в 19 000 000 рублей решить вопрос о списании налоговой задолженности и избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Выполнять обещание они не планировали и хотели просто присвоить деньги. Приговором суда «Хоботу» было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

22 декабря 2021 года в Ленинском районном суде был вынесен приговор 40-летнему Игорю Дождеву. Бывший начальник Ленинского отдела полиции обвинялся в получении взятки. За это преступление он отправится в колонию на 5 лет.