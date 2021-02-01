Конечная: Ярославка. Подробности убийства новорожденного в Тульской области

Убийство матерью новорожденного – достаточно редкое происшествие. Согласно статистическим данным, число таких преступлений в России снижается: если в 2016 году по 106-й статье УК РФ были осуждены 59 женщин, то в 2019 году – 26. В Туле и области за последние несколько лет было рассмотрено только одно такое дело. Мы узнали его подробности.

«Снасильничал ее кто-то, не от святого духа же она обрюхатилась»

21 января в Ефремове осудили 22-летнюю жительницу деревни Ярославка. Татьяна обвинялась в убийстве новорожденного ребенка. Судебный процесс по делу шел тихо и быстро – вина девушки была доказана за пару заседаний. Выслушав приговор, Татьяна только кивнула головой и, спрятавшись за могучей спиной мамы, покинула зал заседаний под неодобрительные взгляды приставов и судьи.

– Таня ведь такая тихая, такая добрая девочка, кошечек гладит и собак, – рассказывает мама Татьяны Елена – крупная женщина в возрасте где-то между 40 и 50. – Она у меня то толстенькая, то худенькая, вот поэтому я и не поняла, что она беременная была. Я считала, что она просто вес набрала, еще шутила: «Танька, положь конфеты, а то в штаны уже не влезает жопа».

В приговоре суда говорится, что Таня узнала о беременности в январе прошлого года, но не сообщила об этом никому из близких, «опасаясь морального осуждения». Их у нее трое: мама, отчим и дядя-инвалид, живущий в соседнем доме. Единственный источник дохода у семьи – пособие по инвалидности.

– Меня возмутило то, что в суде нас никто не слушал, – продолжает Елена. – Танька виновата – понятно, но почему никто не узнал, кто отец ребенка? Мой Сашка (отчим Татьяны. – Прим. авт.) бегал тест ДНК сдавать, когда всё случилось, чтобы его ни в чем не обвинили. Но в суде даже не зачитали этот тест, просто пропустили. А ведь Таньку снасильничал кто-то – не от святого духа же она обрюхатилась.

После этого замечания в наш диалог вклинивается отчим Тани, который до этого молча курил за спиной Елены в сенях. Именно тут 25 сентября прошлого года его падчерица родила здорового доношенного мальчика, а потом положила его в ведро с помоями, накрыла крышкой и ушла в свою комнату. В заключении судмедэкспертов будет написано, что ребенок умер от удушья.

– Да, в январе прошлом Танюха пошла в магазин и ее не было часа три, – говорит сожитель Елены. – Мы уже переживать начали, думали участковому звонить. И тут она возвращается – вся в стрессе и слезах. Говорит, ее какой-то залетный парень на темно-зеленых «Жигулях» затащил в салон и оприходовал в разные места. Но она в таком стрессе была, что даже не запомнила его лицо, только марку машины, так что искать его смысла не было. А теперь я думаю, что все-таки надо было написать заявление, глядишь, и нашли бы кого.

«Ребенка уже нет, наверное»

В ходе разговора Елена несколько раз повторяет, что ее сожитель делал ДНК-тест, который якобы показал, что Таня забеременела не от него. Правда, в суде эту информацию опровергли – никто даже не собирался искать предполагаемого отца.

– Она в ходе процесса молчала, в основном за нее мать говорила, – делится наш источник, знакомый с делом. – Девочка забитая, тихая, неприметная. Про изнасилование речи никогда не было – они заявляли, что она «залетела» от незнакомого парня. В детали никто не вдавался тогда. Сейчас, конечно, странно это всё звучит: какой насильник поедет в деревню за 20 км от Ефремова?

Вспоминая 25 сентября, Елена говорит, что Тане резко стало плохо и она вызвала ей скорую. Уехала в больницу и тело внука обнаружила только по возвращении домой.

– Девчонка родила в сенях, выкинула ребенка и потом ушла в комнату, но у нее открылось кровотечение, и именно поэтому медикам позвонили, – утверждает наш источник. – Уже в больнице врачи осмотрели ее и обнаружили остатки последа. Спросили, где ребенок, она ответила, что нет его уже, наверное. После этого медики сообщили в полицию, и всё закрутилось.

Трагедии можно было бы избежать, если бы Таня обратилась к психологам, считает Антон Калькэ, врач-психиатр, заведующий диспансерным отделением ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева»:

Антон Калькэ – По данным отечественных исследований, до 50% женщин не страдают психическими расстройствами в момент совершения детоубийства. Зачастую такие матери просто не осознают и отрицают факт беременности, факт родов. Многие роженицы эмоционально незрелы и боятся осуждения со стороны знакомых и родственников. Помочь этой категории женщин могут близкие — необходимо честно и откровенно рассказать им про беременность. Если близких нет, существует достаточное количество специальных служб, центров поддержки семьи. В таких центрах работают психологи, которые могут скорректировать эмоции и поведение человека без лекарств и тем самым предотвратить беду.

«Танька плакала, а теперь успокоилась. Музыку начала слушать»

Решением суда Тане было назначено наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения. Отбывать срок она будет в паре часов езды от дома — в поселке Бородинский.

– Как судья молоточком стукнула по столу, так у меня ком к горлу и подкатил, подумала, ох, что же ты наделала, дочка, что мы, не воспитали бы пацана твоего? – рассказывает Елена. – Протестовать мы не будем – адвокат сказала, что если подадим апелляцию, то только срок увеличим Таньке, и отправят ее в настоящую колонию. Сейчас вот мы готовимся, думаем, как добраться туда своим ходом. Танька сначала плакала каждый день, теперь успокоилась. Музыку опять начала слушать. Глядишь, переживет наказание с божьей помощью и вернется домой. Она ведь в хозяйстве здорово помогала: и в магазинчик сбегать, и полы помыть...

Местные жители, кстати, не очень верят ни в рассказ о насильнике, ни в то, что Елена проморгала беременность дочери. Кто-то даже заявляет, что Таня жаловалась на токсикоз и отекшие ноги.

– Семейка очень «интересная» у них, – рассказывает одна из жительниц Ярославки. – Девчонка грязную работу делала по дому, а мамка с отчимом только на заднице сидели – голубей разводили. Не удивлюсь, если насильник этот – не незнакомый парень, а кто-то очень знакомый. Нельзя было не заметить, что у девки живот растет, – это надо либо вечно пьяными быть, либо чокнутыми. За пару дней до того случая, ну с ребеночком, Таня приходила в магазин – еле-еле плелась от дома. Сказала, что токсикоз не отпускает до сих пор и она ждет не дождется, когда уже всё закончится. Вот оно всё и закончилось...

Председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Валентина Мишина, комментируя данную ситуацию, заявила, что в нашем регионе полно бездетных семей, которые мечтают усыновить новорожденного:

Валентина Мишина – В Тульской области хорошо развит институт приемных семей — практически нет детей, которых бы не забрали в любящую семью. У нас есть люди с добрым сердцем, которые с удовольствием возьмут ребенка, от которого отказались биологические родители, будут ухаживать за ним и дадут ему всё необходимое. Ведь многие родители, к сожалению, по разным причинам не могут иметь своих детей. Я обращаюсь ко всем женщинам, которые беременны и думают, выносить ребенка или нет: обязательно вынашивайте! Если вы боитесь, что не сможете его вырастить, не надо ни в коем случае прибегать к таким сумасшедшим мерам, как убийство. Найдутся добрые люди, которые воспитают малыша, а у вас на душе не будет такого греха, как убийство собственного ребенка.

Кроме отказа от ребенка одним из способов борьбы с убийством новорожденных эксперты считают ужесточение наказания. Сейчас виновные по 106-й статье УК РФ наказываются либо ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на 5 лет. В 2014 году в Госдуму был внесен законопроект, который предлагал исключить из Уголовного кодекса статью 106, закрепив при этом совершение убийства матерью своего новорожденного ребенка в ч. 2 ст. 105 в качестве квалифицирующего признака убийства [убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии]. Но данный законопроект был отклонен — на портале «Российская общественная инициатива» он набрал лишь 765 голосов.



