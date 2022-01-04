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О чем туляки спрашивали региональный минздрав в 2021 году?

О чем туляки спрашивали региональный минздрав в 2021 году?

Контактный центр принял за год полтора миллиона звонков.

Горячая линия минздрава была переформатирована осенью 2020 года по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Глава региона поручил министерству выстроить работу горячей линии так, чтобы каждый житель области мог получить ответ на свой вопрос.
 
Для решения этой задачи был расширен штат операторов, разработаны скрипты для быстрой обработки звонков, внедрена профессиональная телекоммуникационная платформа. В контактном центре работают более 50 операторов в смену. Ежедневно они обрабатывают до 10 тысяч звонков. 
 
В 2021 году туляки чаще всего обращались на горячую линию по вопросам лечения коронавируса и записи к врачу.
 
Отметим, что в новогодние праздники горячая линия минздрава продолжает работу в штатном режиме – ежедневно с 8:00 до 20:00. Ее телефон: 8-800-4444-003.
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