новости
новости
Регистрация
В Туле директор КПК «Регион Капитал» похитил у пайщиков более 33 млн рублей

В Туле директор КПК «Регион Капитал» похитил у пайщиков более 33 млн рублей

35-летний Олег Кириллов в течение двух лет кормил туляков завтраками.

В Туле 35-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 
 
Следствием установлено, что с октября 2017 года по сентябрь 2019 года Олег Кириллов, являясь директором кредитного потребительского кооператива «Регион Капитал», убедил 79 человек инвестировать средства в КПК.
 
Мужчина обещал вернуть основные средства и прибыль, но просто забрал себе 33,3 миллиона рублей. А для того чтобы легализовать преступные доходы, он приобрел автомобиль стоимостью более 1,1 миллиона рублей.
 
Подробнее о деятельности директора КПК можно прочитать ЗДЕСЬ
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.  
 
                           Олег Кириллов
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:15 +6
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничествокриминалпроисшествияТулапрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Путешествия по России: куда можно улететь из Калуги этой зимой?
Путешествия по России: куда можно улететь из Калуги этой зимой?
По каким адресам тулякам в декабре отключат газ
По каким адресам тулякам в декабре отключат газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.