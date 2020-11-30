В Туле директор КПК «Регион Капитал» похитил у пайщиков более 33 млн рублей

35-летний Олег Кириллов в течение двух лет кормил туляков завтраками.

В Туле 35-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что с октября 2017 года по сентябрь 2019 года Олег Кириллов, являясь директором кредитного потребительского кооператива «Регион Капитал», убедил 79 человек инвестировать средства в КПК.

Мужчина обещал вернуть основные средства и прибыль, но просто забрал себе 33,3 миллиона рублей. А для того чтобы легализовать преступные доходы, он приобрел автомобиль стоимостью более 1,1 миллиона рублей.



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Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Олег Кириллов