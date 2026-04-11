Своя в доску

Страна: Россия

Премьера: 14.05.2026

Режиссер: Илья Лебедев

Актеры: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев, Максим Карушев, Александра Тихонова, Антон Риваль, Григорий Дудник, Андрей Харыбин, Алана Чочиева

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 6+

Строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.