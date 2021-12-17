Экстрадированный из Норвегии архитектор впервые дал показания по делу об убийстве туляка

фото: автор, соцсети, материалы уголовного дела

Сегодня, 24 декабря, в Ленинском районном суде завершился процесс по делу 49-летнего Дмитрия Вершинина. Мужчина обвинялся в убийстве 34-летнего Виктора Мартынюка [по версии следствия, обвиняемый вывез знакомого за город и застрелил, после чего сбежал из страны]. И даже был признан виновным, но приговор отменили из-за того, что суд рассмотрел дело в незаконном составе [судья выносил решение об избрании меры пресечения заочно в 2010 году, следовательно, мог быть предвзят во время процесса].

Мы уже писали про это громкое дело, но в тексте не было позиции самого обвиняемого, который до суда решительно молчал, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя самого. И вот спустя 22 года Вершинин наконец-то изложил свою версию того, что произошло 3 сентября 1999 года.

Здравствуйте, мы ваша крыша!

В 1999 году Дмитрий Вершинин трудился в «Тулатеплосети» — на работу его принимал сам Алексей Кирюхин [президент ЗАО «Теплосеть», «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России»; скончался в 2012 году]. Молодой специалист стремительно продвигался по карьерной лестнице и довольно скоро стал представителем компании.

— Времена были тяжелые как для бизнеса, так и для предприятий. Очень часто мы работали по бартеру: вместо денег получали различные товары: от утюгов до автомобилей. Я продавал всё это, чтобы было чем платить зарплаты сотрудникам. Получалось неплохо. Крутился как белка в колесе: договаривался с магазинами по всей Туле, чтобы часть товаров мы реализовали через них. Может быть, именно поэтому пошли слухи, что я коммерсант, у которого полно денег и разнообразных вещей, — рассказывает Дмитрий Вершинин.

3 сентября Вершинин встретился с Виктором Мартынюком — знакомым, который позиционировал себя человеком, близким к криминальным кругам.

— Мартынюк и его товарищ встретили меня достаточно доброжелательно и с ходу заявили, что в нынешней нестабильной ситуации каждому солидному бизнесмену необходима «крыша».

И они готовы её предоставить — за 1000 долларов в месяц. Сумма небольшая, как они пояснили, так как я буду их первым клиентом.

Конечно, я получал неплохую зарплату, плюс не так давно продал жилое имущество в Эстонии и приобрёл новый автомобиль [Nissan Primera], но это требование было безумным. Ведь я никогда не был коммерсантом, следовательно, у меня не было необходимости в защите. Пытался донести это до Мартынюка, но тот и слышать не хотел ничего. Якобы ему кто-то рассказал про то, что я хвастаюсь тем, что не плачу дань криминальным структурам, и он захотел это исправить.

По словам подсудимого, атмосфера в квартире накалялась: Вершинина заперли в комнате, заявив, что отпустят, если он согласится на выдвинутые условия. К счастью для него, через пару часов в квартиру пришли женщины — знакомые Мартынюка. Они отругали Виктора и пригрозили, что вызовут милицию, так как «устали от его выходок». Вершинина отпустили, добавив напоследок, что разговор ещё не закончен.

Сосед спешит на помощь

Оказавшись в машине, мужчина долго размышлял, как ему поступить, а потом вспомнил про соседа, который обещал помощь в любой неприятной ситуации.

— Мы были знакомы с Вадимом месяца 3−4, — вспоминает Вершинин. — Так получилось, что однажды я спас жизнь его жене — вовремя отвёз её в больницу. После операции супруги он зашёл отблагодарить меня, между делом упомянув, что он уважаемый спортсмен, знает разных людей, и что под ним «ходят» какие-то бизнесмены. Якобы он может решить любые мои проблемы, если они вдруг возникнут. Именно поэтому я пошёл к нему, а не в милицию.

Вадим К. выслушал Дмитрия и заверил, что всё «разрулит», так как «Мартынюк — никто». И предложил не откладывать это дело, а разобраться сразу же. Мужчины сели в автомобиль и поехали на поиски начинающего «крышевальщика».

— В квартире его не оказалось, мы колесили по Заречью, пока не остановились у бара на улице Пузакова. Внутри нашли Мартынюка в компании знакомых. Меня сразу же отправили играть в бильярд, Вадим и Виктор начали что-то бурно обсуждать. В итоге Мартынюк заявил, что покажет человека, при котором я хвастался об отсутствии дани. Мы поехали к дому этого гражданина. Я и Мартынюк поднялись в квартиру, но не застали его. После чего вернулись в машину, где оставались Вадим и нетрезвый человек из команды Мартынюка.

Виктор и Вадим решали, как поступить в этой ситуации, козыряя именами различных авторитетов, которые могли бы подсказать решение проблемы. В итоге был выбран знакомый Вадима: он должен был выступить в роли «независимого эксперта», выслушав доводы Мартынюка и Вадима К. Мужчины оставили пьяного знакомого Виктора на улице и уже втроём отправились в Плеханово — к «третейскому судье».

Вадим К.

«Понял, что у меня нет будущего в этом городе»

Большую часть поездки Вадим и Виктор переругивались между собой, вставляя все более унизительные словечки. Вершинин рассказывает, что в какой-то момент Вадим резко свернул на обочину, припарковался и выскочил на улицу.

— Он открыл заднюю дверь и чуть ли не за уши вытащил Мартынюка, периодически нанося удары по лицу, — говорит Дмитрий Вершинин. — Тот пытался защищаться, но, мягко говоря, силы были не равны. Вадим выволок Виктора из салона, продолжая наносить удары. Я слышал звуки драки, открывающегося и закрывающегося багажника и стук, будто по дереву. Вероятно, это и был выстрел? Через какое-то время Вадим вернулся. Один. Я подумал, что Мартынюк убежал от него и не стал ничего спрашивать, так как боялся за свою жизнь.

В какой-то момент мне вообще показалось, что они заодно, и все это — постановочная сцена. Что следующим выволокут из машины меня. В лучшем случае изобьют, в худшем — лишат жизни.

Опасения Вершинина, по его словам, не подтвердились — его никто не трогал. Вадим К. развернул автомобиль и поехал в сторону Тулы, сделав одну остановку — у разобранного моста через Упу. Как считает Вершинин, чтобы выбросить орудие убийства.

— Вадим по пути проронил только, чтобы я готовил деньги, так как у меня большие проблемы. И у него теперь тоже. Высадил меня в городе, запретив возвращаться домой, так как ко мне может нагрянуть Мартынюк или его подельники. Я кивнул и отправился ночевать к любовнице. С женой отношения были плохие: у нас родился мёртвый ребенок, это было ударом по нашему союзу. Утром я собрал вещи и уехал к маме в Таллин. Потом перебрался в Норвегию, где мне предложили хорошую работу.

Я боялся за свою жизнь. Боялся Мартынюка и Вадима. Понял, что у меня нет будущего в этом городе. Банальная история, на самом деле.

Тело Мартынюка обнаружили на следующее утро: неизвестные позвонили в больницу, представились курсантами Тульского артучилища [в ходе расследования выяснится, что люди с такими фамилиями никогда не учились в артучилище] и сообщили, что истекающий кровью мужчина лежит около полигона в районе Барсуков. В Ленинской районной больнице у Мартынюка, находящегося в коме, диагностировали открытую черепно-мозговую травму и огнестрельную рану плеча. Дежурный хирург прооперировал мужчину, но тот скончался спустя два дня, не приходя в сознание.

Кадр из следственного эксперимента с участием Вадима К.

Решение суда

6 сентября 1999 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Вадима К. допросили в качестве свидетеля и в конце сентября статью переквалифицировали на «Убийство». Вершинин стал главным подозреваемым, а чуть позже — единственным обвиняемым по делу.

— Я впервые за многолетнюю практику сталкиваюсь с таким «интересным» делом, — комментирует Myslo адвокат Вершинина Сталина Гуревич. — Начиная от незаконного состава суда, заканчивая пулей, которую хотели выдать за улику. В обвинительном заключении указывается, что в Мартынюка стреляли из нагана образца 1895 года, но орудие убийства так и не нашли. Более того, свидетель показывает, что Вершинин стрелял из маленького «дамского» пистолета. Также потеряна была и пуля, вместо неё в материалах дела описывали совершенно другую, видимо, в надежде, что никто не заметит фальсификацию. На одежде Мартынюка не нашли ни волокон одежды Вершинина, ни микрочастиц его кожи, хотя свидетель указывает в показаниях, что они боролись в машине. Обвинение говорит о двух выстрелах, но ранение головы могло образоваться и от других травмирующих воздействий. Доказательств того, что это было именно огнестрельное ранение, нет. Тем более, пулю так и не нашли, как и следы обугливания кожи и прочие характерные для огнестрельного ранения признаки. Не нашли и место преступления, ведь осматривали только тот участок, на котором нашли тело потерпевшего. Я уже не говорю о показаниях Вадима К.: он менял их на каждом допросе. Он то наносил удары Мартынюку, то не наносил; то копал яму, то не копал; также он путается в расстоянии, с которого якобы стрелял Вершинин. И куда он стрелял — в затылок или лоб.

Сам Вершинин на суде настаивает, что ничего не знал ни об убийстве, ни о том, что его обвиняют в совершении преступления, и главное — что от следствия он не скрывался.

— Я узнал о смерти Мартынюка в августе 2019 года — полицейские в Осло сообщили мне, что я, оказывается, нахожусь в розыске, — завершает Вершинин. — Вину в преступлении не признаю. Я был уверен, что вы провели экспертизы и поняли, что я не имею никакого отношения к убийству.

Молчал я из-за того, что думал, суд разберётся сам. Но меня обвинили во лжи, не изучив досконально все обстоятельства дела.

Я никогда в жизни не держал в руках оружия и тем более не хранил дома пистолет. У вас есть преступник, который каждый раз врёт в показаниях, но вместо того, чтобы проверить его хорошенько, вы ему верите и отправляете меня за решётку. Я не виновен и буду биться за правду, если уж не ради себя, то ради сына, который третье Рождество встречает без папы.

Отметим, что Вадим К. отказался дать Myslо комментарий, заявив, что «основательно устал от этой истории». Из материалов дела следует, что большую часть жизни он проработал сотрудником охраны в различных фирмах. В настоящий момент, по его словам, безработный.

В Норвегии Дмитрий Вершинин завёл семью, а в 2005 году вместе со знакомым открыл фирму по проектированию и строительству домов, которая приносила стабильный доход. По информации Myslo, компания Вершинина строила разные объекты — от ресторанов до мечети. Среди клиентов его фирмы была королевская семья.



Дмитрий Вершинин и его сын Мартин.

Приговором суда Дмитрию Вершинину назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.