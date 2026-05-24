В эти дни на старт одновременно вышли тысячи людей по всей стране от Калининграда до Владивостока. Тула тоже присоединилась к большому спортивному празднику.

Уже с самого утра парк заполнили люди в ярких футболках. Кто-то разминался перед стартом, кто-то фотографировался у баннера с именами участников, а кто-то волновался перед своей первой дистанцией. В воздухе смешались запах свежей травы, кофе и предсоревновательного адреналина.

В этом году тульский этап собрал около 1 500 участников в первый день и более 2 500 за два дня. Бежали все: опытные спортсмены, любители, дети и пенсионеры. Самой возрастной участницей стала 80-летняя Лидия Желонина, преодолевшая дистанцию 5 километров и победившая в своей возрастной категории.

— Самоутверждение в моём возрасте очень важно, — говорит Лидия Желонина после финиша. — Когда я побеждаю, пересиливаю свои лень и болячки, я доказываю себе и окружающим: если это делать, можно всё победить.

Для кого-то забег — соревнование, для кого-то праздник, а для кого-то способ проверить себя.

— Самое сложное — начало, — делится участница Олеся Кондрашова. — Все рванули, и тебе кажется, что нужно бежать за ними, а ты ещё совсем не разогрелся. А потом открывается второе дыхание, и к финишу столько сил появляется, что готов горы свернуть.

На дистанции участников поддерживали волонтёры, друзья и случайные прохожие. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то выкрикивал слова поддержки. Атмосфера напоминала скорее городской фестиваль, чем спортивное соревнование.

— Эмоции невероятные: я сделал это, смог! — рассказывает участник Евгений Горяйнов. — Организация на высшем уровне, погода отличная, атмосфера зажигательная. Я уже лет пять подряд участвую и всем советую попробовать. Это помогает поверить в себя и побороть страхи.

Особенность «ЗаБега» — не только массовость, но и внимание к деталям. Каждый участник получил стартовый пакет с номером и встроенным чипом хронометража: результаты автоматически фиксировались на дистанции, а после финиша приходили по почте и в сообщениях.

На площадке работали зоны партнёров: можно было пройти экспресс-обследование, сделать ЭКГ, получить консультацию специалистов и даже сделать массаж, а после финиша — нанести на медаль именную гравировку с результатом. Рядом развернули полевую кухню с горячей кашей и чаем.

— Полумарафон «ЗаБег.РФ» в Туле проводится уже в десятый раз, — рассказала представитель организаторов. — 23 мая у нас прошли взрослые старты на дистанциях 5, 10 и 21 километр. Всего в первый день участвовали около 1 500 человек, а за два дня — более 2 500. 24 мая состоялись детские старты на 400, 700 метров и один километр, а также взрослая дистанция три километра. Одновременно люди стартовали не только по всей России, но и ещё в десятках стран мира.

Организаторы уверены: такие события нужны городу не меньше, чем самим участникам.

— Это продвижение здорового образа жизни, развитие городской культуры и туризма, — отмечает организатор Егор Зубец. — Люди проводят время активно, дышат свежим воздухом, пользуются инфраструктурой. Для города это сплошные плюсы.

Врачи тоже поддерживают идею массовых стартов, но напоминают о том, что к бегу нужно подходить разумно.

— Бег — это отличная штука, если заниматься им с умом, — объясняет Алексей Селиванов, терапевт больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. — Сердце тренируется, сосуды держатся в тонусе, растёт выносливость. После пробежки действительно улучшается настроение — вырабатываются эндорфины, а ещё нормализуется сон. Но при неправильном подходе бег может навредить: большая нагрузка идёт на колени и голеностоп, особенно если бегать по асфальту в плохих кроссовках. Без подготовки нельзя резко давать себе серьёзные нагрузки — это риск проблем с давлением, сердцем или суставами.

Врач советует начинать постепенно: подобрать удобную обувь, не забывать про воду и разминку, а при сомнениях пройти обследование.

— Такие марафоны — отличный повод начать заниматься собой, — говорит Алексей Селиванов. — Главное — без фанатизма и с заботой о здоровье.

Когда забег закончился, парк ещё долго оставался шумным и живым. Уставшие, но счастливые участники фотографировались с медалями, искали свои имена на баннере и обсуждали результаты. Кто-то радовался личному рекорду, кто-то просто тому, что не сошёл с дистанции.

И, наверное, именно ради этого люди снова выходят на старт: не только за медалями, а за тем коротким моментом после финиша, когда вместе с тяжёлым дыханием приходит простая мысль «я смог».