Автором проекта «КрыльЯрядом» стала советник губернатора, мама ребёнка с инвалидностью Анастасия Тарасова. Ключевой смысл инициативы создательница сформулировала так: «Подари крылья себе, а потом – ребёнку». Проект призван объединить родителей детей с инвалидностью, которым необходима помощь в решении вопросов воспитания, реабилитации и образования.

Анастасия Тарасова:

– Идея родилась давно, когда я начинала делать встречи для матерей, чтобы помочь им найти свою реализацию, раскрыться. Важно было поддержать именно мать, чтобы через свое ресурсное состояние она могла показать ребенку, как в этом мире можно не выживать, а жить.

Хочется сделать проект масштабным, возможно, даже выйти за пределы региона, потому что вопрос актуален для всех матерей детей-инвалидов, вне зависимости от места проживания. Главная ценность инициативы – изменить парадигму особого материнства с позиции жалости на позицию уважения. Показать, что и в этой ситуации можно найти плюсы, быть счастливыми, научиться жить с высоко поднятой головой.

Анастасия Тарасова сама прошла все этапы принятия и психологической работы над собой. Она поделилась, что было и уныние, и депрессия, но несмотря на это, удалось найти выход. Сейчас сын участвует вместе с ней в волонтёрских акциях, встречах и чувствует себя уверенно на публике, а сама Анастасия реализовывает себя в общественной работе.

– Стала получать от мам обратную связь, они спрашивали: «Как ты так живёшь?» А ответ простой: помог собственный рост, поддержка и крепкая семья. Эти составляющие и легли в основу проекта, – делится Анастасия.

Проект уже оценили в Тульской области. Его презентация превратилась в большое событие. На нем присутствовали заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова.

В обсуждении участвовали родители детей-инвалидов, представители образовательных и спортивных организаций. Для детей «Волонтеры культуры» и представители «Дома детского творчества» провели мастер-классы.

В Тульской области при поддержке губернатора Дмитрия Миляева системно совершенствуется сопровождение особенных детей.

С 2025 года по принципу единого окна работает центр «Мои возможности», где родители получают всестороннюю поддержку: от консультаций специалистов до развивающих занятий и подбора средств реабилитации.

Разрабатываются туристические маршруты для колясочников, действуют инклюзивные смены в лагерях, растёт доступность адаптивного спорта.

В прошлом году в Туле открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами.

Предусмотрен также ряд финансовых выплат:

2875,61 рублей – ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка-инвалида одинокому родителю, воспитывающему ребенка-инвалида и проживающему совместно с ним;

4792,68 рублей – ежемесячная денежная выплата одному из родителей-инвалидов, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов). Выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом семьи за три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышающим двукратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в Тульской области, установленного на дату поступления обращения.

4792,68 рублей – ежемесячная денежная выплата неработающему трудоспособному родителю (усыновителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека.

4000 рублей – ежеквартальная денежная выплата для приобретения сервисного набора к инсулиновой помпе. Выплата предоставляется беззаявительно (по реестру получателей денежной выплаты на детей-инвалидов с сахарным диабетом, обеспеченным инсулиновыми помпами Акку-Чек Комбо);

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Адресная социальная помощь:

На проведение ремонтных и восстановительных работ жилых помещений. Сумма рассчитывается в размере сметной стоимости проведенных работ, но до 135 033,74 рублей. Мера поддержки предоставляется: неработающему родителю, одиноко воспитывающему ребенка-инвалида до 18 лет, либо инвалидов I или II группы в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных учреждениях (с учетом дохода).

Для приобретения компьютера ребенку-инвалиду в возрасте от 7 до 18 лет, при условии обучения в образовательной организации. Сумма выплаты равна затратам на приобретение персонального компьютера в составе системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной мыши, либо ноутбука или планшета – до 59 908,49 руб. Мера поддержки предоставляется с учетом дохода.

Земельные участки. Семьям с детьми-инвалидами предоставляются в собственность бесплатно земельные участки для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов), с 1 января 2025 года предусмотрена единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в размере 200 тысяч рублей.

Узнать больше о центре «Мои возможности» для инвалидов можно по тел. 8-800-200-52-26 и «ВКонтакте».

Для удобства семей с детьми создан онлайн-сервис «Семья 71», где представлены меры поддержки для всех категорий семей. На сайте можно изучить информацию об интересующей мере.

Заявление о назначении мер социальной поддержки можно подать через региональный портал «Госуслуги» в любом отделении МФЦ и УСЗН. Получить консультации о назначении и порядке выплат можно по телефону горячей линии семейного МФЦ «Мой семейный центр» – 129.