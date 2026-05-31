31 мая отмечается Всемирный день без табака. Несмотря на многочисленные предупреждения врачей, никотиновая зависимость остается одной из самых распространенных в мире.

Сегодня в России курит примерно каждый шестой взрослый. По данным Минздрава, распространенность курения среди населения старше 15 лет составляет около 18%, тогда как в 2009 году этот показатель достигал 40%. Однако врачи отмечают новую тенденцию: на смену обычным сигаретам приходят электронные устройства, которые особенно популярны среди молодежи. Мы поговорили с человеком, сумевшим отказаться от сигарет, с молодежью, которая наблюдает распространение «электронок» среди своих сверстников, а также с врачом-наркологом.

Привычка, которая становится частью жизни

По словам заведующей отделением неотложной наркологической помощи Новомосковского филиала Тульского областного наркологического диспансера № 1 Юлии Ефимовой, никотиновая зависимость считается одной из самых сильных именно потому, что курение постепенно становится частью повседневной жизни.

— Сигарета встраивается в ежедневный график человека: утром, в течение дня, перед сном. Если алкоголь или другие психоактивные вещества употребляются эпизодически, то курение сопровождает человека постоянно. Особенно тяжело отказаться от привычки тем, кто работает в курящем коллективе. Там бросить, конечно, почти нереально, — отмечает врач.

Многие считают, что электронные сигареты безопаснее обычных. Однако специалисты предупреждают: это опасное заблуждение.

— Электронные сигареты вызывают зависимость даже сильнее, потому что никотина (основного вещества, которое вызывает зависимость) в них в 20 раз больше, чем в обычных. Информация о том, что с помощью «электронки» можно бросить курить, естественно, миф, — говорит Юлия Ефимова.

Не только никотин

Отказ от сигарет связан не только с физической тягой к никотину. Гораздо сильнее, по мнению специалиста, человека удерживает психологическая привычка.

— Никотин вызывает привыкание. После отказа от курения у человека начинается своего рода «ломка», когда сохнет во рту и он машинально ищет в карманах пачку, психует, агрессирует. Вот настолько хочется курить.

Большинство людей на работе или учёбе курят, чтобы, так скажем, успокоиться от полученного стресса.

Удерживает сильнее психологическая привычка. Когда человек бросает курить, значительная часть дня остаётся незанятой, и его посещает мысль, что «чего-то не хватает». Раньше можно было выйти на перекур во время работы или встретиться с коллегами в курилке. После отказа от сигарет эти привычные ритуалы исчезают, и образуется своеобразная пустота, — объясняет врач.

При этом организм тоже реагирует на отсутствие никотина. Появляется раздражительность, тревожность, меняется настроение. Многие бывшие курильщики отмечают кашель с мокротой, временный насморк, потому что восстанавливается эпителий слизистой; набор веса, так как эту привычку многие пытаются «заедать».

— Организм начинает восстанавливаться, но у человека должна быть реально весомая цель бросить. И неважно, что это — проблемы со здоровьем, беременность или маленький ребенок. Для помощи в этом существуют таблетки, спреи, пластыри, которые тоже работают. Но ждать от них чуда не стоит. Должна быть проведена работа над собой. Все эти средства только помогают снизить тягу, но не убрать полностью, — подчеркивает Юлия Ефимова.

Особую тревогу у специалистов вызывает то, что зависимость становится все моложе.

— Привычка курить «молодеет» с каждым годом. Сейчас прослеживаются курящие даже среди учеников начальных классов, — говорит врач.



«Я просто перестал курить»

Вечерний редактор Myslo Леонид Почекин курил почти с первого курса университета. Как и многие, начал из-за желания быстрее стать своим в новом коллективе.

Леонид Почекин — Перекуры между парами были самым простым способом познакомиться и пообщаться. Уже ко второй сессии я выкуривал по пачке в день и понимал, что это зависимость. Как говорил Марк Твен, «бросить курить легко, я сам делал это сотни раз». Но каждый раз срывался: то в компании коллег кто-то подначит, то во время дружеских посиделок все толпой идут курить — ну как тут удержаться? Даже хвалёный Аллен Карр со своей знаменитой книжкой в своё время не помог — прочитал, закрыл и… пошёл на перекур.

Но окончательно отказаться от сигарет помог случай:

— В мае 2025 года у меня случилась серьёзная «запара» на работе, буквально некогда было сходить в магазин за сигаретами. Я «на автопилоте» выходил на перекур, доставал из кармана пустую пачку и… клал обратно. И так прошло три дня. Когда я понял, что три дня не курю, спросил себя: «А может, мне это уже и не так нужно, как раньше?..» Продержался три дня — попробую продержаться подольше. Пока получается.

Спустя год Леонид признается — главным изменением стало улучшение самочувствия:

— Стало легче дышать — самый главный плюс. Так как я по габаритам, мягко говоря, немаленький, то одышка и кашель курильщика серьёзно осложняли жизнь. Но я понял это только после того, как бросил курить. Как говорится, всё познаётся в сравнении. Второй очевидный плюс для меня — экономия денег. Сейчас пачка сигарет, которые я курил раньше, стоит около 250 рублей. Думаю, что 7000-8000 рублей в месяц — ощутимая сумма почти для каждого.

По его словам, желания вернуться к курению сегодня нет совсем:

— Если вы думаете, нужно ли вам бросить курить, — бросайте. Если бы это было не нужно — вы бы об этом не думали. Неважно, сколько будет попыток и срывов — просто делайте это, и рано или поздно организм сам скажет: «Стоп», как в моём случае.



Новая форма старой зависимости

Среди молодежи сегодня все большую популярность приобретают электронные сигареты и вейпы. Многие молодые люди признаются: их привлекает разнообразие вкусов, отсутствие неприятного запаха и удобство использования.

Студентка Елена Панова:

Елена Панова — «Электронки» кажутся менее вредными и более современными. Для многих это уже часть образа жизни.

Однако большинство молодых людей все же осознают существующие риски.

Студентка Елизавета Захарова:

Елизавета Захарова — Все знают о возможных последствиях для здоровья, но зависимость часто оказывается сильнее. Многие уверены, что смогут бросить в любой момент, а на практике сделать это оказывается гораздо сложнее. Кстати, сейчас становится модно не курить. В соцсетях люди рассказывают, как избавились от зависимости, считают дни без никотина, делятся советами и поддерживают друг друга.

У каждого курильщика своя история первой сигареты. Но история отказа всегда начинается одинаково — с решения попробовать жить без неё. Всемирный день без табака — это напоминание о том, что сделать этот шаг никогда не поздно. Главное — найти собственную причину для последней затяжки.

В мире ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает более 8 миллионов человек, из них около 1,2 миллиона — из-за пассивного курения.

При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» врачи готовы рассказать, как бросить курить. Узнать адрес ближайшего центра здоровья можно на портале Минздрава России

www.takzdorovo.ru. Горячая линия по отказу от курения 8-800-200-0-200.