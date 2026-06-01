Тульский аквапарк становится долгостроем: а ждут ли туляки открытия?

Строительство крупного торгового центра с аквапарком на улице Ф. Энгельса может затянуться до 2028 года.

Недавно стало известно, что завершение строительства крупного торгового центра с аквапарком на улице Фридриха Энгельса сдвигается: разрешение на стоительство продлили на 2028 год. Напомним, комплекс получил название «Премьера» — в память о КРЦ «Премьер», который работал на этом месте до 2015 года, после чего был снесён. Аквапарк займёт не всё здание, а лишь шестой этаж. Остальные площади пойдут под ТЦ, гостиницу и др.

Новость о задержке сдачи объекта вызвала негатив у туляков. Вот как ее комментировали (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Сергей: «Вот так всегда, как только дело касается сдачи, сразу находятся причины недостачи».

A.CaT: «Кому нужна огромная отрыжка из нулевых в виде ТЦ в 26-то году. Все в онлайн давно перешло, а это поделие ждет банкротство и превращение в заброшку».

Ярослав: «Как оптимистично-то)) там работы дохренища, еще года 3 минимум».

A.CaT: «Аквапарка там маленькая часть. Основная часть это ТЦ».

Агуня: «Зато сносить мы быстро умеем. Штрафуйте, если не укладываются в сроки. В „Олбани“ хоть туалет был в удобном месте».

Ольга: «Вот художественный музей, действительно, жаль и это то, что надо беречь и хранить».

Алексей: «Мавзолей какой-то. Ладно на последнем этаже аквапарк, а на других что будет? Большая зона для игр в прятки?»

Wladlena: «Монстр страшный! Когда затевали аквапарк, всех обрадовало это, а теперь на этого монстра смотреть страшно».

Евгения: «Ну и пусть отставание от графика, зато близлежащие дома без воды не останутся».

Николай: «Лучше бы аналог „Калужских терм“ построили. А тут скрестили бульдога с носорогом — лишь бы бабла срубить если не на аквапарке, то на ТЦ. Зачем строить аквапарк в центре Тулы? В городе и так много новостроек, из-за чего возникают трудности с передвижением. Новые дороги и парковки отсутствуют, а люди будут приезжать в аквапарк центр города из разных районов и областей. Как можно разрешать подобные проекты в центре?»

