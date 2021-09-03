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Вынесен приговор экс-начальнику вневедомственной охраны Тулы

Вынесен приговор экс-начальнику вневедомственной охраны Тулы

Игорь Ланцов получил реальный срок.

В Туле завершено рассмотрение уголовного дела экс-начальника вневедомственной охраны Росгвардии региона Игоря Ланцова.

Полковник полиции Игорь Ланцов был уволен с поста руководителя Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области осенью прошлого года. Должность эту он занимал с 15 мая 2012 года.

Чуть позже в отношении Ланцова было возбуждено уголовное дело по ст. 285 ч.1 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. Речь идет об организации без договора – на безвозмездной основе – охраны объектов по всей Тульской области. Всего в результате действий бывшего начальника УВО по городу Туле в федеральный бюджет не были перечислены более 7 миллионов рублей.
 
Приговором суда Ланцову назначено наказание в виде 2 лет колонии-поселения.
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Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 12:12 +3
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