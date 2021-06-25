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Пикап с трупами остановили во время поиска браконьеров: подробности двойного убийства под Тулой

Пикап с трупами остановили во время поиска браконьеров: подробности двойного убийства под Тулой

Мы собрали всё, что известно о резонансном преступлении на данный момент.

24 июня около 03.00 недалеко от отеля Inshinka SPA в поселке Иншинский сотрудники ДПС тормознули Ford Ranger. Причиной для проверки внедорожника стало сообщение от местных егерей: они жаловались на участившиеся случаи незаконного отстрела диких животных. Таким образом, правоохранители останавливали машины, в которых, теоретически, можно было спрятать туши убитых животных. 

Осмотрев багажник, гаишники заглянули для порядка и в салон, где и обнаружили два трупа, завернутые в одеяло. Убитыми оказались жители поселка Рассвет – 38-летний Алексей Г. и его отец 60-летний Николай Г. Мужчины были раздеты и жестоко изувечены – их смерть наступила в результате ушибленных ран головы, заявит чуть позже эксперт.

Водитель автомобиля, 44-летний предприниматель Сергей А., заявил, что погибшие были ворами и залезли на его склад, расположенный в заброшенном фермерском хозяйстве в деревне Беликово. Мужчина находился там в засаде, так как якобы за последние пару месяцев его не раз и не два обворовывали [по информации Myslo, правоохранители выезжали на данный адрес около полугода назад. Неизвестные разобрали там часть крыши одного из разваливавшихся зданий].

Увидев незваных гостей, он в одиночку избил их деревянным бруском, после чего связал. Закончив процесс «пленения», бизнесмен осознал, что «похитители» мертвы. Мужчина позвонил 23-летнему сыну, который незамедлительно приехал помочь отцу избавиться от тел. Впрочем, эта часть показаний подозреваемого несколько раз менялась: в какой-то момент он заявил, что ехал в полицию оформить явку с повинной.

Подозреваемый в двойном убийстве под Тулой.

Следователи, приехавшие на предполагаемое место двойного убийства, в ходе осмотра не нашли там ни капли крови. А после того, как тела погибших осмотрел эксперт, выяснилось, что они скончались более суток назад. Кроме этого, недалеко от склада бизнесмена был обнаружен сгоревший синий УАЗ, принадлежавший жертвам. 

Николай Г. и Алексей Г., у которого не так давно родился ребенок, не были трудоустроены официально – они получали пособие по инвалидности. Мужчины, являясь заядлыми охотниками, подрабатывали неофициально, и денег на жизнь вполне хватало.

– Пропали они в ночь с 22 на 23 июня. Мы ездили в ближайшие леса, карьеры, смотрели, не свалились ли куда, – говорят знакомые потерпевших. – Они никому ничего не сообщили, просто сели в уазик и уехали.

А когда трупы Николая и Алексея нашли, то на опознании их сначала не узнали – лица были так разбиты, как будто по ним прыгали ногами.

После задержания Сергей А. отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ [гражданин по этой статье имеет право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых очерчен законом]. На избрании меры пресечения бизнесмен был чуть более многословен, заявив, что он возражает против присутствия прессы. А на вопрос о том, не выгораживает ли он вдруг своего сына или знакомых, Сергей ответил, что это не дело СМИ, и попросил не обижаться на него.

В настоящий момент бизнесмену избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 24 августа. Его сын проходит по делу как свидетель. Расследование уголовного дела продолжается. 

Сюжет: Два трупа в машине
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Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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