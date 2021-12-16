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Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»

Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»

Уголовное дело стрелка из Щекинского района передано в суд. Он признает вину частично: «Стрелял, но в людей не целился».

В Тульской области 69-летний житель Щекинской деревни Панарино Виктор Денисов обвиняется в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, убийстве малолетнего ребенка общеопасным способом, покушении на убийство двух лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по Тульской области, 8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.
 

Виктор Денисов, обвиняемый.
Уголовное дело в отношении Денисова передано в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.

Жанна Шапоченко.
Жанна Шапоченко рассказала Myslo, что произошло в тот вечер:

— Мы с Элей возвращались домой после праздника — мужики закончили строить для детей площадку. Денисов вышел и начал палить. Услышав первый выстрел, я побежала в сторону дома, но кто знал, что он продолжить стрелять! Боли я не почувствовала. Был страх за дочку. Я схватила её за руки, увидела на лице кровь, попыталась стереть. Я обнимала дочь, целовала, пока мы ждали скорую, я не знала, что делать. Эвелина умерла у меня на руках.
 
Жанна рассказала, что выписалась из больницы 3 сентября. Восстанавливаться было тяжело: еле дышала, с трудом ходила. По телу было 10 проникающих ранений: селезенка, печень, желудок, кишечник… Врачи консультируют Жанну до сих пор — как ходить, что кушать.
 
— Я не могу сказать, что Денисов — плохой человек. Он периодически помогал нам по хозяйству. И в строительстве детской площадки принимал участие, по мере сил. Просто он очень много пил в последнее время. Продал мёд, получил пенсию и на эти деньги пил. На этом фоне и произошёл у него сдвиг, видимо.
 
Я хочу, чтобы его посадили и надолго. Мой ребёнок гниёт в холодной земле, а он отбудет срок и продолжит веселиться?!
 
Пусть его изолируют от людей, чтобы он снова не отнял чужую жизнь спьяну. Он признаёт вину частично: признаётся, что стрелял, но уверят, что не целился в людей.
 
Я обязательно буду ездить на заседания суда, хочу посмотреть ему в глаза и спросить: «Как тебе спится после убийства моей девочки? Как ты будешь жить дальше с этим грузом?»
 

Все подробности этой трагедии — в нашем сюжете.

Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
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Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
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сегодня, в 11:04 +3
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