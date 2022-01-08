Названы самые популярные и самые необычные имена новорожденных в 2021 году

Как туляки называли своих малышей?

В 2021 году в Тульской области зарегистрировано рождение 10180 детей, из них 4918 девочек и 5262 мальчиков.

Самые популярные имена года:

Виктория, Елизавета, Милана, Алиса, Мария, София, Варвара, Елизавета, Александра, Алёна, Анна, Арина, Анастасия, Валерия, Дарья, Вероника, Злата, Ангелина, Василиса, Полина,

Александр, Богдан, Егор, Ярослав, Даниил, Дмитрий, Матвей, Артём, Иван, Михаил, Владислав, Тимофей, Григорий, Данила, Максим, Никита, Кирилл, Роман, Алексей, Илья.

Самые редкие: