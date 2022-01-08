Названы самые популярные и самые необычные имена новорожденных в 2021 году
Как туляки называли своих малышей?
В 2021 году в Тульской области зарегистрировано рождение 10180 детей, из них 4918 девочек и 5262 мальчиков.
Самые популярные имена года:
- Виктория, Елизавета, Милана, Алиса, Мария, София, Варвара, Елизавета, Александра, Алёна, Анна, Арина, Анастасия, Валерия, Дарья, Вероника, Злата, Ангелина, Василиса, Полина,
- Александр, Богдан, Егор, Ярослав, Даниил, Дмитрий, Матвей, Артём, Иван, Михаил, Владислав, Тимофей, Григорий, Данила, Максим, Никита, Кирилл, Роман, Алексей, Илья.
Самые редкие:
- Стефания, Оливия, Каролина, Ярослава, Тая, Златослава, Вивиана, Эмма, Устина, Лия, Агата, Бажена, Илария, Таисия, Мира, Есения, Забава, Медина, Аврора, Акулина, Ева-Мария, Николь, Тереза, Роза, Доминика, София-Евангелина, Русалина, Моника, Диана, Есения, Серафима, Регина, Мия, Мирабелла,
- Роберт, Демьян, Емельян, Вениамин, Елисей, Лука, Мирон, Клим, Демид, Гордей, Серафим, Платон, Ной, Ерофей, Моисей, Устин, Добрыня, Мигель, Спартак, Адам, Дантес, Кристиан, Мартин, Ричард, Климентий и Назар.
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