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Вынесен приговор таксисту, который жестоко убил девушку в Щекинском районе

Вынесен приговор таксисту, который жестоко убил девушку в Щекинском районе

Обвиняемый нанёс потерпевшей не менее 26 ударов ножом.

В Щекино 30-летний Карлен Исраелян признан виновным в убийстве 25-летней женщины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 25 июля ранее судимый обвиняемый [кража] познакомился с Кирой Б. в ночном клубе. Мужчина, работавший таксистом, отвёз её в лесополосу около села Мясоедово. Там они поругались, и он не менее 26 раз ударил потерпевшую ножом. После преступления он улетел в Екатеринбург, но был задержан в аэропорту «Кольцово», уточнили в СУ СКР по региону.
 
 
Приговором суда Исраеляну назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он выплатит сестре убитой один миллион рублей.
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:37 +3
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