Вынесен приговор таксисту, который жестоко убил девушку в Щекинском районе

Судом установлено, что 25 июля ранее судимый обвиняемый [кража] познакомился с Кирой Б. в ночном клубе. Мужчина, работавший таксистом, отвёз её в лесополосу около села Мясоедово. Там они поругались, и он не менее 26 раз ударил потерпевшую ножом. После преступления он улетел в Екатеринбург, но был задержан в аэропорту «Кольцово», уточнили в СУ СКР по региону.

Приговором суда Исраеляну назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он выплатит сестре убитой один миллион рублей.