Труп без головы под Тулой: фото с места происшествия и подробности исчезновения подполковника Росгвардии

Сегодня мы писали, что в Тульской области был обнаружен труп подполковника Росгвардии . Myslo удалось выяснить подробности этой истории.

52-летний Александр Харламов, уроженец Венева, работал в Москве в Росгвардии, а жил в Туле на улице Металлургов. Еще одну квартиру он сдавал в аренду.

Какое-то время назад росгвардеец [снайпер, не раз бывавший в командировках, в том числе и в горячих точках] познакомился с женщиной, которая была гораздо моложе его. Александр влюбился в неё и усыновил её ребенка. Идиллия длилась недолго: возлюбленная Харламова нашла себе нового ухажера — своего возраста.

На этой почве между ними произошёл конфликт: Харламов сжёг Opel, принадлежавший парочке. После заявления в полицию мужчину вызвали на допрос — росгвардеец отрицал причастность к происшествию, но после полиграфа стало понятно, что он лжёт. Вдобавок к ситуации с поджогом, по информации Myslo, Харламов в нынешнем году накопил множество задолженностей по кредитам.

Мужчину отпустили из отдела полиции, и он пропал. После того, как он не вышел на работу, Харламова объявили в розыск. А к новому сожителю его бывшей приставили охрану: опасались, что вооружённый табельным оружием Александр может напасть на него.

В ходе поисков силовики посетили дом Харламова в Веневском районе и там обнаружили взрывчатку и оружие.

Пытаясь отыскать росгвардейца, правоохранители выяснили, что его лучший друг похоронен на кладбище в деревне Новосёлки, и предположили, что Харламов может отправиться туда.

Несколько последних дней они прочёсывали этот район и нашли Александра в заброшенной даче. Мужчина сидел в камуфляжной форме на диване — у него были оторваны голова и кисти рук.