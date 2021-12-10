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Труп без головы под Тулой: фото с места происшествия и подробности исчезновения подполковника Росгвардии

Труп без головы под Тулой: фото с места происшествия и подробности исчезновения подполковника Росгвардии

52-летний мужчина пропал ещё в середине ноября.

Сегодня мы писали, что в Тульской области был обнаружен труп подполковника Росгвардии. Myslo удалось выяснить подробности этой истории.
 
52-летний Александр Харламов, уроженец Венева, работал в Москве в Росгвардии, а жил в Туле на улице Металлургов. Еще одну квартиру он сдавал в аренду.
 
Какое-то время назад росгвардеец [снайпер, не раз бывавший в командировках, в том числе и в горячих точках] познакомился с женщиной, которая была гораздо моложе его. Александр влюбился в неё и усыновил её ребенка. Идиллия длилась недолго: возлюбленная Харламова нашла себе нового ухажера — своего возраста.
 
На этой почве между ними произошёл конфликт: Харламов сжёг Opel, принадлежавший парочке. После заявления в полицию мужчину вызвали на допрос — росгвардеец отрицал причастность к происшествию, но после полиграфа стало понятно, что он лжёт. Вдобавок к ситуации с поджогом, по информации Myslo, Харламов в нынешнем году накопил множество задолженностей по кредитам.
 
 
Мужчину отпустили из отдела полиции, и он пропал. После того, как он не вышел на работу, Харламова объявили в розыск. А к новому сожителю его бывшей приставили охрану: опасались, что вооружённый табельным оружием Александр может напасть на него.
 
В ходе поисков силовики посетили дом Харламова в Веневском районе и там обнаружили взрывчатку и оружие.
 
Пытаясь отыскать росгвардейца, правоохранители выяснили, что его лучший друг похоронен на кладбище в деревне Новосёлки, и предположили, что Харламов может отправиться туда.
 
Несколько последних дней они прочёсывали этот район и нашли Александра в заброшенной даче. Мужчина сидел в камуфляжной форме на диване — у него были оторваны голова и кисти рук.
 
 
По данному факту следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Харламов. Росгвардия, Фото: 1
Харламов. Росгвардия, Фото: 2
Харламов. Росгвардия, Фото: 3
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Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:32 0
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