В Тульской области боксер напился и убил инвалида: ему грозит до 15 лет колонии

24-летний Кирилл Слепченко совершил преступление в мае этого года.

В Щекинском районе 24-летний Кирилл Слепченко обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 29 мая пьяный Слепченко в одном из городских скверов без какой-либо причины набросился на 49-летнего мужчину [инвалида II группы] и жестоко избил его. От полученных многочисленных травм тот скончался.

Отметим, что в марте этого года Слепченко привлекали к административной ответственности – он напился и буянил в общежитии, за что получил трое суток ареста.

24-летний Кирилл – участник турниров Hardcore Fighting Championship [российская спортивная организация, которая специализируется на проведении боев на голых кулаках. Основателем является российский бизнесмен Анатолий Сульянов].

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.