Подросток ушастой совы уже несколько дней живет у блогера Павла Сидорова. Молодой человек сотрудничает с Тульским экзотариумом. Именно туда «неравнодушные туляки» изначально и принесли этого пушистика.

Животных с улицы экзотариум не принимает из-за санитарно-эпидемиологических соображений. В учреждении много питомцев, а малыш из дикой природы потенциально может оказаться источником инфекции.

Но и оставить несмышленыша на улице тоже не вариант. Поэтому Павлу предложили взять малыша на поруки. У него есть площадь, где можно содержать такую птицу, а зоотехники обещали делиться знаниями по выкармливанию слётка.

Myslo побывал в гостях у Павла и узнал, как обосновался пернатый гость.

Птенца назвали Валенком — совершенно неразумное ещё существо пока не умеет даже брать клювом пищу. Совы долго кормят своих малышей, поэтому тут нет ничего удивительного.

«Сейчас сезон слётков, и эти пушистые „полунедоразумения“ под контролем надзорных органов в виде родителей учатся летать, — говорит Павел. — Родители находятся в безопасных для наблюдения местах, а совёнок сидит где-то низко. Идут мимо чрезвычайно сердобольные граждане, видят картину: сидит чудо в перьях, смотрит на них взглядом, словно покакать не может.

«Ай, бедная несчастная птичка, или кто ты там, ты ж наша хорошая, на кого ж тебя тут оставили, дай мы тебе поможем…» — хватают слётка и уносят из зоны наблюдения родителей. И если проходит достаточно времени, например два или более часа, то всё, капут: слётка возвращать некуда и некому. Родители уже не узнают своё чадо, открестятся и из квартиры выпишут, как и не было его в совиной семье».

В качестве временных персональных апартаментов Валенку досталась комната санузла. Потом в планах было построить для него индивидуальный вольер. Как порядочный подросток, Валенок по ночам активничал, наводя хаос в пространстве: шарился в мусорке, залезал в душевую кабину и в поиске мышей наводил бардак в косметичке Екатерины — супруги Павла. А для дневного сна выбрал уютное место — горшок с традесканцией на подоконнике.

Вернуть в дикую природу совёнка практически невозможно. И вот почему:

«Верни его обратно — а надзора из родичей нет. А значит, пушистый шарик моментально станет легкой добычей для кошек, собак или новых сердобольных граждан, если до этого вороны глазки ему не выклюют. В общем, если вы видите, что где-то сидит вот такой „мячик“ и смотрит на вас со вселенским недоумением, не шевелится, не подаёт признаков внешних проблем, не кричит от боли… Не надо. Его. Трогать. Он под контролем. И за ним смотрят, как он проходит одиночный тест-драйв в дикой природе», — поясняет Павел.

О том, что такой необычный питомец поселился в его доме, мужчина рассказал в своем блоге «Усы и хвосты». Вскоре с ним связались волонтеры из реабилитационного центра для птиц «Воронье гнездо» и предложили забрать малыша. Блогер согласился: для здоровой совы жизнь в домашних условиях не лучший вариант:

«Выкормить, выпоить — это до осени точно. А если не сможем обеспечить ему полноценную реабилитацию, то и на всю жизнь. И неизвестно, чья закончится раньше, моя или его: совы живут в неволе более 25 лет. Постепенно сова привыкает к человеку, но любви от нее в ответ на корм точно ждать не стоит: принес мышь — молодец, свободен до следующего приема пищи».

У Валенка все должно сложиться хорошо. Уже сегодня, 1 июня, он отправится в реабилитационный центр «Воронье гнездо». Там специалисты постараются заменить ему родителей и подготовить к самостоятельной жизни в природе. Перспектива не 100-процентная, но вероятная. Так что, возможно, к осени повзрослевший Валенок отправится во взрослую жизнь.

комментарий Тульского экзотариума

— Не приносите птенцов в экзотариум! Мы не имеем права их принимать и не примем! Не потому, что мы бесчувственные негодяи, а потому, что законом запрещено. Это ставит под угрозу здоровье наших питомцев, — говорят сотрудники тульского зоопарка. — Птенцам не нужна ваша помощь. Миллионы лет эволюции прошли не для того, чтобы двуногое млекопитающее билось в истерике с воплем: «Птичкам нужны добрые ручки!» Не нужны!

Вы не видите рядом родителей? Они не обязаны вам показываться и отчитываться. Далеко не у всех птиц родительский инстинкт сильнее страха.

Важно: максимум, что можно сделать, — убрать птицу с проезжей части, если она сидит там, пересадить на ветку. На этом всё. Во дворе бездомные собаки? Перекиньте птенцов в кусты, родители постоят за них сами.