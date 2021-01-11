«Я тебя, сука, задавлю!»: туляк изуродовал жену из-за развода, и это могло сойти ему с рук

Иллюстрации Назара Пономаренко – специально для Myslo.



Уголовное дело по данному факту возбуждали очень неохотно : мужчину задержали только спустя пять дней. По нашей информации, официальная версия случившегося сводилась к случайности ДТП и отсутствию злого умысла в действиях Алексея. Myslo — о чудовищном происшествии и странной работе правоохранителей.

«Если Лёша что-то натворит, звоните мне, я всё оплачу»

37-летняя Наталья Романенко довольно успешно занималась поставкой продуктов питания в воинские части, колонии и т.д. Ее муж, ранее судимый за кражу, угон и причинение смерти по неосторожности, по документам тоже числился бизнесменом: единственным заказчиком предпринимателя выступала жена, выигрывавшая тендер за тендером на госзакупках. Наталья встретила Алексея восемь лет назад и, по словам знакомых, сразу потеряла голову и предложила расписаться.

– Но в прошлом году Алексей начал ее постоянно избивать, — рассказывает знакомая Натальи. — Если раньше он напивался в кафешках с друзьями-пьяницами и потом их мутузил, то теперь использовал Наташу как боксерскую грушу. Она долго спускала ему с рук такое отношение. Почему — ее дело. Терпение Наташи лопнуло, когда в начале октября она застала Алексея с другой женщиной. Выдвинула ультиматум — либо ты берешься за ум, либо мы разводимся. А тот в ответ заявил Наташе, что она тварь, а к любовнице у него, оказывается, чувства.

Несмотря на предательство мужа, Наталья после развода предложила ему купить либо квартиру в Туле, либо дом в Воскресенском, чтобы Алексей не остался на улице. Мужчина однако заявил, что весь бизнес-успех жены — его заслуга, и предложил поделить имущество поровну. И, видимо, тут же начал: сразу после происшествия, о котором речь пойдет дальше, горсть Наташиных украшений нашлась в бардачке машины Алексея. Машины, купленной Наташей, оформленной на ее маму и подаренной мужу, когда ему наскучил предыдущий автомобиль.

– Она разбаловала его донельзя: он кому-нибудь морду набьет, Наташа приезжает раньше полиции и «решает вопрос» с потерпевшим. Так и говорила всем, что если Лёша что-то натворит, звоните мне, я всё оплачу. 28 октября прошлого года она была в Москве по работе. Алексей несколько дней пил и в тот день начал названивать ей с угрозами: мол, сожгу наш дом, пусть никому ничего не достанется.

Наталья, установившая по территории дома видеокамеры, в течение дня наблюдала, как муж планомерно накачивается спиртным и громит дом. Решив, что в таком состоянии он и впрямь может поджечь жилье, она попросила маму с отчимом приехать и утихомирить супруга, а потом сама выехала из столицы в Воскресенское. По пути постоянно проверяла камеры и увидела, как пьяный Алексей садится за руль машины и куда-то уезжает.

«У нас рабочий день кончился, пусть на вызов гаишники едут»

Встретившись с родителями у дома, Наташа договорилась, что поживет какое-то время у них. Собрала вещи, села в машину и предложила маме заехать в магазин за продуктами. На парковке заметила Алексея — тот, сидя в авто, пил спиртное. Рядом было припарковано такси — мужчина предусмотрительно вызвал водителя, чтобы тот ехал сзади и контролировал его путь домой.

– Наташа предложила ему притормозить, а тот в ответ послал ее, заявив, что ему на всё плевать. Грубо ругался, всё больше и больше распаляясь, — продолжает знакомая Натальи. — Потом крикнул: «Я тебя, суку, сейчас раздавлю! И родителей твоих тоже». Наташа повернулась к нему спиной и пошла к своему автомобилю. Алексей завел машину, догнал Наташу и сшиб ее на полном ходу.

Всё это происходило на глазах матери Натальи. Женщина бросилась к лежавшей без сознания дочери и попыталась оттащить ее в сторону. В это время Алексей, сделавший круг по парковке и попутно задевший машину таксиста, второй раз наехал на жену, сдал назад, пробуксовав на ее левой ноге, и уехал прочь.

– Кто-то из очевидцев вызвал скорую, кто-то — полицию. Но толку-то, если они ехали на вызов около часа. Кто-то из дежурной части вообще вроде заявил, что «у нас рабочий день кончился, пусть на вызов гаишники едут». А врачи приехали на ржавой «буханке». И потом еще час ее везли до больницы. Дурдом полный...

По нашей информации, несмотря на то, что около магазина было полно свидетелей, полицейские сумели опросить только водителя такси и Наташину маму. Алексея Романенко вызвали на место происшествия и отвезли в отдел, где составили на него протокол. За вождение в нетрезвом виде. После чего отпустили. Более того, в первоначальной официальной версии происшествия Наталья сама бросилась под колеса автомобиля, и у Алексея не было возможности избежать аварии.

«Забирайте заявление или всю семейку вашу перебью»

29 октября мама Натальи пыталась написать заявление о покушении на убийство дочери в Дубенском отделе полиции, но женщину просто не пустили внутрь. Ей сообщили, что она не имеет никаких прав и заявление на Алексея должна писать сама потерпевшая.

– Пока Наташа была в больнице, ее мать металась из полиции в следственный комитет, — рассказал наш источник. — И там и там говорили, что состава преступления нет. Она им твердит, что есть видео с камеры магазина, на нем всё видно. Что есть таксист, который слышал угрозы Алексея и готов дать показания. В ответ — все их свидетели — заинтересованные лица. А с видео с камер магазина вообще цирк творился: его сотрудники службы безопасности магазина самостоятельно на флешке привезли в отдел. Почему полиция сразу не изъяла его?

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» было возбуждено лишь 1 ноября. В тот же день Алексея Романенко задержали. Говорят, всё время до ареста он пил и звонил маме Наташи с угрозами, крича, чтобы они «не устраивали драму: подумаешь, ножку сломали девке, уже всё зажило» и чтобы «шли забирать заявление, а то я всю семейку вашу перебью».

А 3 ноября Наталье Романенко, которую к тому времени перевезли в московскую клинику, ампутировали ногу.

– Видимо, после операции кто-то из больницы поделился Наташиной историей с сотрудниками программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Она из больничной палаты выходила в эфир в одной из передач и рассказала о покушении на свою жизнь на всю страну. И только после огласки началась настоящая работа.

Дело приобрело статус громкого, а прокуратура региона взяла расследование под особый контроль.

Как обстоят дела сейчас

Наталью Романенко выписали из больницы только 4 января. Больше месяца женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме ампутации ноги ей диагностировали ряд внутренних травм. А в конце декабря Наталье удалили селезенку.

– Работа некоторых представителей правоохранительных органов пока что, мягко говоря, не впечатляет, — продолжает наш источник. — Они не опросили в день происшествия больше свидетелей, чтобы закрепить доказательства. Не рвались опрашивать таксиста, который сам хотел дать показания и звонил родителям пострадавшей. Говорили, что с ними не надо спорить, мол, они тут закон — хотим возбудим дело, хотим — не возбудим. А когда Алексея задержали, следователь почему-то отдал ключи от дома Натальи... его любовнице. По просьбе Алексея и под расписку. Та приезжала уже и заявляла, что «любит Алёшу и будет дожидаться его здесь». Конечно, ее отправили с миром, но ключи она так и не вернула. Насколько я знаю, проверка не разглядела нарушений в действиях следователя.

Алена Романова, адвокат Натальи Романенко:

Алена Романова – Сейчас Наташа находится дома, приходит в себя, привыкает к новой жизни. Статья, по которой продолжается расследование уголовного дела, была переквалифицирована на «Покушение на убийство». Я буду добиваться того, чтобы Алексей Романенко понес заслуженное наказание.

Адвокат самого Алексея Романенко в беседе с корреспондентом Myslo сообщил, что мало что может сказать о данном деле и знает лишь то, что его «подопечному» недавно продлили меру пресечения и он находится в СИЗО.

Myslo будет следить за этой историей.