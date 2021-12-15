«Безмерно стыдно»: бывший начальник отдела полиции «Ленинский» признал вину в получении взятки
Но признал частично. Игорь Дождев говорит, что речь шла о гораздо меньшей сумме - не той, которая фигурирует в обвинительном заключении.
В Ленинском районном суде второй месяц продолжаются заседания по уголовному делу 40-летнего Игоря Дождева. Бывший начальник местного отдела полиции обвиняется в получении взятки за бездействие.
Напомним, Дождева задержали 15 июля этого года. Находясь в машине, он получил от тулячки 200 000 рублей, утверждает сторона обвинения. Деньги передавал посредник — 29-летний бывший младший лейтенант полиции Сергей Аравин. За эту сумму Дождев должен был якобы решить вопрос о непривлечении брата тулячки к уголовной ответственности за мошенничество.
— Мне безмерно стыдно за свой поступок, и я раскаиваюсь, — говорил во время допроса Игорь Дождев. — Мне было предложено 75 000 рублей за то, чтобы я подписал отказ в возбуждении уголовного дела в отношении некоего гражданина
. К Сергею обратилась сестра этого мужчины. Я согласился, о чём теперь сожалею.
Данный отказ был возвращён прокуратурой на дополнительное разбирательство. О чём сам Дождев узнал в день задержания.
— В машине Аравин передал мне денежные средства, успев сказать, что их нужно поделить. После этого нас задержали сотрудники ФСБ. Я признаю вину в получении взятки в 75 000 рублей. Ни о каких 200 000 не слышал и понятия не имею, откуда взялась эта цифра.
Следующее заседание по делу Игоря Дождева состоится 22 декабря.
Отметим, дело в отношении Сергея Аравина было передано в Привокзальный районный суд в середине октября: ему вменяли покушения на посредничество во взяточничестве и мошенничество.
По информации Myslo, 1 декабря его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 750 000 рублей.
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