«Безмерно стыдно»: бывший начальник отдела полиции «Ленинский» признал вину в получении взятки

Но признал частично. Игорь Дождев говорит, что речь шла о гораздо меньшей сумме - не той, которая фигурирует в обвинительном заключении.

В Ленинском районном суде второй месяц продолжаются заседания по уголовному делу 40-летнего Игоря Дождева . Бывший начальник местного отдела полиции обвиняется в получении взятки за бездействие.

Напомним, Дождева задержали 15 июля этого года . Находясь в машине, он получил от тулячки 200 000 рублей, утверждает сторона обвинения. Деньги передавал посредник — 29-летний бывший младший лейтенант полиции Сергей Аравин. За эту сумму Дождев должен был якобы решить вопрос о непривлечении брата тулячки к уголовной ответственности за мошенничество.

— Мне безмерно стыдно за свой поступок, и я раскаиваюсь, — говорил во время допроса Игорь Дождев. — Мне было предложено 75 000 рублей за то, чтобы я подписал отказ в возбуждении уголовного дела в отношении некоего гражданина . К Сергею обратилась сестра этого мужчины. Я согласился, о чём теперь сожалею.

Данный отказ был возвращён прокуратурой на дополнительное разбирательство. О чём сам Дождев узнал в день задержания.

— В машине Аравин передал мне денежные средства, успев сказать, что их нужно поделить. После этого нас задержали сотрудники ФСБ. Я признаю вину в получении взятки в 75 000 рублей. Ни о каких 200 000 не слышал и понятия не имею, откуда взялась эта цифра.

Следующее заседание по делу Игоря Дождева состоится 22 декабря.