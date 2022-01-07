Настоящие Герои: вспоминаем самые яркие истории спасения и мужества в 2021 году

Вокруг нас много отважных и неравнодушных людей.

В этой подборке мы предлагаем вспомнить самые запоминающиеся истории в 2021 году, когда туляки проявляли мужество, находчивость, профессионализм и сочувствие, которые повлияли на чью-то жизнь.

Вне всяких сомнений, перечисленных выше ситуаций в нашей области было намного больше. Просим отнестись к этому с пониманием: ведь кто-то не любит огласки, или не увидел в своем геройском поступке «ничего такого», либо по какой-то другой причине случившееся не стало достоянием общественности.

Провалилась в канаву с ледяной водой В январе прошлого года, ночью в дежурную часть ОМВД России по городу Донскому поступил анонимный звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что неподалеку от очистных сооружений в заполненную водой канаву провалилась девушка. Оперуполномоченный ОЭБиПК Андрей Керин и участковый Артем Яцуненко отправились на место происшествия – на улице был двадцатиградусный мороз, и промедление могло привести к трагедии. Неизвестный абонент назвал единственный ориентир – вышку сотовой связи. Поначалу поиски ни к чему не привели и у полицейских даже возникали мысли, что это была чья-то неудачная шутка. Вместе с ними на место приехали медики - те вообще решили уехать на другой вызов. Однако, мужчины все же решили продолжить поиски. Примерно через сорок минут они наконец наткнулись на свежие следы и по ним вышли к канаве, в которой лежала девушка. Ее одежда промокла и превратилась в кусок льда. У пострадавшей было сильнейшее переохлаждение. Девушку на руках отнесли к машине и передали оперативно прибывшим врачам... Спасение ребенка на пожаре Днем 17 марта в поселке Косая Гора в доме № 1 на ул. Генерала Горшкова произошел пожар. К моменту прибытия пожарных расчетов из окна на седьмом этаже шел густой дым. В ходе тушения в квартире обнаружили труп женщины. По предварительной информации, ей было около 90 лет. В ходе эвакуации жителей огнеборцы вывели на улицу 12 человек, в том числе двух женщин и двух детей с применением спасательных средств. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов и одна автолестница. Рыбаков унесло на льдине В конце марта, во время патрулирования реки Ока в районе Алексина сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области заметили, что пятерых рыбаков на льдине уносит течением от берега. Патрульная группа на «Хивусе» (судно на воздушной подушке) подошла к отколовшемуся льду, эвакуировала рыбаков на борт и доставила их на берег. Спасли бабушку Подробности этой истории рассказали сами поисковики, а точнее — Артем Слонов, координатор поиска 84-летней Лидии Ивановны Орловой. Лидия Ивановна Орлова ушла из дома 12 июля в неизвестном направлении. Родственники обратились в «ЛА» только спустя сутки. Первые добровольцы были на месте, в Кимовской деревне Гранки, вечером 13 июля. Ежедневно добровольцы отряда обзванивали больницы, распространяли информацию о пропаже, опрашивали соседей. Но ни одного намека! И все эти дни стояла жара, в тени +30… Шансы найти женщину живой таяли. 84-летняя женщина провела 6 суток на жаре, без еды и воды, в сложных условиях. И она дождалась! Поисковики нашли Лидию Ивановну в очень плохом состоянии, практически без сознания.

Ребенок подавился и едва не погиб во время обеда Вызов в поселок Молодежный под Тулой поступил на пульт скорой помощи 31 июля. Через 13 минут реанимационная бригада в составе врача-реаниматолога Ирины Тимониной и фельдшера Юрия Жидкова прибыла на место. Ко времени прибытия скорой он перестал дышать, а сердце остановилось.

- К моменту нашего приезда родители вынесли ребенка из квартиры на улицу. Мы приступили к реанимационным мероприятиям: интубировали трахею, сделали непрямой массаж сердца, начали искусственную вентиляцию легких. Через три минуты сердцебиение у мальчика восстановилось, он начал дышать, — рассказала Ирина Тимонина.

Ребенок был подключен к ИВЛ и незамедлительно доставлен в реанимационное отделение детской областной клинической больницы. При поступлении его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи провели ряд диагностических обследований, определили тактику лечения и дальнейшего наблюдения.

Состояние ребенка стабилизировалось только на вторые сутки, а выписали его на 9-е, в удовлетворительном состоянии, что встречается крайне редко после перенесенной клинической смерти.

Утром 30 сентября в время пожара в Советске Щекинского района спасли ребенка. Из-за возгорания общежития все коридоры были задымлены, и Светлане Порощук пришлось бросить дочку из окна третьего этажа на растянутую соседями простынь.

Мать спасенной девочки рассказала подробности (она не захотела показывать свое лицо на фото):

– Мы спали, я услышала голоса. К нам зашел сантехник и сказал: «Вы горите». Я хотела выбежать, открыла дверь, а оттуда в комнату рванул дым, я снова закрылась. Мы не знали, куда деваться! Я стояла около окна, кричала на улицу, просила о помощи. Внизу стояли соседи. Нужно было спасать ребенка в первую очередь. Люди взяли простынь, растянули, закричали: «Бросай Полину!» Мне было страшно, я от шока не понимала, как действовать, поэтому просто послушалась и бросила дочку на простынь...

Днем 2 декабря в селе Спасское (Новомосковск) под лед пруда провалился 75-летний мужчина. Пенсионера удалось вытащить из воды благодаря помощи очевидцев. Пострадавший вышел на лед, чтобы порыбачить.

«К трагической ситуации привел выход человека на неокрепший лед, несмотря на расположенные вблизи водоема запрещающие аншлаги. Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются рыбаки и дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра взрослых. Избежать происшествий можно, только следуя правилам безопасного поведения», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.