Настоящие Герои: вспоминаем самые яркие истории спасения и мужества в 2021 году
Вокруг нас много отважных и неравнодушных людей.
В конце марта, во время патрулирования реки Ока в районе Алексина сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области заметили, что пятерых рыбаков на льдине уносит течением от берега.
Патрульная группа на «Хивусе» (судно на воздушной подушке) подошла к отколовшемуся льду, эвакуировала рыбаков на борт и доставила их на берег.
Подробности этой истории рассказали сами поисковики, а точнее — Артем Слонов, координатор поиска 84-летней Лидии Ивановны Орловой.
Лидия Ивановна Орлова ушла из дома 12 июля в неизвестном направлении. Родственники обратились в «ЛА» только спустя сутки. Первые добровольцы были на месте, в Кимовской деревне Гранки, вечером 13 июля.
Ежедневно добровольцы отряда обзванивали больницы, распространяли информацию о пропаже, опрашивали соседей. Но ни одного намека! И все эти дни стояла жара, в тени +30… Шансы найти женщину живой таяли.
84-летняя женщина провела 6 суток на жаре, без еды и воды, в сложных условиях. И она дождалась! Поисковики нашли Лидию Ивановну в очень плохом состоянии, практически без сознания.
Вызов в поселок Молодежный под Тулой поступил на пульт скорой помощи 31 июля. Через 13 минут реанимационная бригада в составе врача-реаниматолога Ирины Тимониной и фельдшера Юрия Жидкова прибыла на место. Ко времени прибытия скорой он перестал дышать, а сердце остановилось.
- К моменту нашего приезда родители вынесли ребенка из квартиры на улицу. Мы приступили к реанимационным мероприятиям: интубировали трахею, сделали непрямой массаж сердца, начали искусственную вентиляцию легких. Через три минуты сердцебиение у мальчика восстановилось, он начал дышать, — рассказала Ирина Тимонина.
Ребенок был подключен к ИВЛ и незамедлительно доставлен в реанимационное отделение детской областной клинической больницы. При поступлении его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи провели ряд диагностических обследований, определили тактику лечения и дальнейшего наблюдения.
Состояние ребенка стабилизировалось только на вторые сутки, а выписали его на 9-е, в удовлетворительном состоянии, что встречается крайне редко после перенесенной клинической смерти.
Утром 30 сентября в время пожара в Советске Щекинского района спасли ребенка. Из-за возгорания общежития все коридоры были задымлены, и Светлане Порощук пришлось бросить дочку из окна третьего этажа на растянутую соседями простынь.
Мать спасенной девочки рассказала подробности (она не захотела показывать свое лицо на фото):
– Мы спали, я услышала голоса. К нам зашел сантехник и сказал: «Вы горите». Я хотела выбежать, открыла дверь, а оттуда в комнату рванул дым, я снова закрылась. Мы не знали, куда деваться! Я стояла около окна, кричала на улицу, просила о помощи. Внизу стояли соседи. Нужно было спасать ребенка в первую очередь. Люди взяли простынь, растянули, закричали: «Бросай Полину!» Мне было страшно, я от шока не понимала, как действовать, поэтому просто послушалась и бросила дочку на простынь...