В Новомосковском ковидном госпитале скончалась еще одна роженица

Фото Дмитрия Дзюбина и из личного архива семьи Калачовых.

После публикации на нашем портале «Тульский минздрав проводит проверку по факту смерти зараженной коронавирусом роженицы» к нам обратились родственники еще одной тулячки — 31-летней Анастасии Коски.

Истории девушек похожи, и обе — пугающе чудовищны.

О том, что случилось с Анастасией Коски, Myslo рассказал ее родной брат Дмитрий Калачов:

– У Насти была нормальная беременность. Когда срок был примерно семь месяцев, может, чуть больше, эндокринолог положил ее на сохранение в Яснополянскую больницу (Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого). Как рассказывала Настя, беременная она в палате была одна, там еще лежали другие пациентки, и тут к ним положили бабушку. Бабушка кашляла всю ночь, у нее поднялась температура, и вскоре выяснилось, что у нее коронавирус. Всех распустили по домам на самоизоляцию. Все, кто лежал в этой палате, заразились ковидом, в том числе и Настя. 14 сентября она сделала тест, написала мне, что у нее озноб и ее трясет, поднялась температура.

Сестра вызвала скорую, и ее отправили в ковидный госпиталь Донской горбольницы. Там Настя пролежала восемь дней, но с каждым днем ей становилось только хуже. Настю перевели в Новомосковский ковидный госпиталь. И если состояние Насти донские врачи оценивали как среднетяжелое, то в Новомосковске ее сразу перевели в реанимацию.

Из переписки с братом:

– Сестра жаловалась, что лечат ее там плохо, ничего не помогает. «Капельницу поставят и забудут про меня на два часа…» — писала она. Разговаривать она уже могла с трудом — кислорода не хватало, она лежала в маске. Ей делали уколы, она присылала фото, что весь живот у нее в синяках.

– С врачами разговаривал муж Насти Алексей. Медики убеждали нас, что всё нормально, всё хорошо и что за ней следят «на федеральном уровне».

Мы хотели забрать ее оттуда. Наша двоюродная сестра работает в «красной зоне» в Рязани, мы хотели перевести Настю или туда, или в Москву. Но нам не захотели ее отдать и снова сказали, что у нее всё хорошо.

Настя очень переживала, мы успокаивали ее как могли: «Ты же в больнице, под присмотром врачей, значит, всё будет хорошо!»

27 сентября Насте сделали кесарево сечение, на свет родился сын Егор. А 30 сентября ее перевели на ИВЛ.

Меня еще удивляет такой анализ, как С-реактивный белок (СРБ). В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах. Сестра-врач сказала, что они в больнице часто берут этот анализ, проверяют — действует ли назначенное лечение. Если СРБ больше единицы, значит, лечение не помогает и его меняют. Если СРБ ноль — то пациент идет на поправку. Мы узнали, что перед Настиной смертью ее СРБ-тест был 260, хотя единица — уже не норма. Я не представляю, что у сестры уже было в крови!

11 октября в 6.30 Настя умерла. После вскрытия нам сказали, что у Насти было заражение крови, развилась двусторонняя пневмония — 80% поражения легких. И как нам могли говорить, что всё хорошо?



Такой молодой, красивой и улыбающейся Настю Коски запомнят родные, близкие и друзья.

– Когда мы приехали забирать тело Насти в Новомосковск, спросили у врачей: «Что же вы не уберегли Настю?» А они ответили: «Она сама себя не уберегла». Как? Сестра не запускала болезнь. Сразу, как только ей стало плохо, обратилась к врачам, с первого дня.

Настя всегда мечтала выйти замуж и стать мамой. Хотела родить сына и дочку. Свадьба у них с Алексеем была в июле. Ее мечта сбылась. Но насладиться счастьем не дано.

– Она мечтала услышать слово «мама», как ее сын позовет ее, но этому уже никогда не бывать. Сейчас Алексей с Егором уехал в Петрозаводск. Теперь они будут жить там, в родном городе мужа Насти.

Минздрав Тульской области пообещал нам, что будет разбираться, по какой причине умерла наша Настя.

Хочу предать эту историю огласке, чтобы виновные не остались безнаказанными.

Очень хочется добиться справедливости. Чтобы наказали безответственных врачей, которые не смогли помочь нашей сестре. Зачем они пошли в эту профессию, если не любят людей?