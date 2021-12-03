Труп в лесу: эксперты не нашли криминала в смерти 27-летней Марии Мунтян из Алексина
Уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления.
Дело об убийстве 27-летней жительницы Тульской области Марии Мунтян закрыто: экспертиза найденного в лесу тела девушки показала, что ее смерть не носит криминального характера.
Следователи изначально проверяли все обстоятельства исчезновения девушки, версия убийства не подтвердилась. Точку в деле поставило заключение экспертов.
27-летнюю Марию искали полгода, она пропала 3 февраля. Спустя некоторое время следователи возбудили уголовное дело об убийстве, чтобы расширить свои полномочия в поисках пропавшей девушки.
Скелетированное тело девушки в лесу под Алексином было найдено 17 сентября. Опознать ее смогли по вещам.
Известно, что Мария пропала 3 февраля 2021 года с территории алексинской базы отдыха, где отдыхала с компанией. После конфликта она ушла с базы пешком, эта информация также нашла подтверждение. Больше Мунтян живой никто не видел.
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