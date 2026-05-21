Проклятый рыцарь

Страна:
Великобритания
 
Премьера:
21.05.2026
 
Режиссер:
Наташа Кермани
  
Актеры:
Софи Тернер, Кит Харингтон, Марсия Гей Харден, Лоренс О'Фуаран, Кэтрин МакДоноу, Закари Коэн, Джонатан Говард, Юрген Кенен, Тайгерлили Лэнгфорд, Хаксли Шеппард
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Исторический
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Война Алой и Белой розы. Анна вместе со свекровью ждет возвращения мужа. Но его друг Джон, страстно влюбленный в Анну, приносит дурную весть — муж погиб от рук разбойников на обратном пути. Вскоре в городе появляется демонический всадник, готовый убить любого, кто приблизится к Анне.

