Проклятый рыцарь

Страна: Великобритания

Премьера: 21.05.2026

Режиссер: Наташа Кермани

Актеры: Софи Тернер, Кит Харингтон, Марсия Гей Харден, Лоренс О'Фуаран, Кэтрин МакДоноу, Закари Коэн, Джонатан Говард, Юрген Кенен, Тайгерлили Лэнгфорд, Хаксли Шеппард

Жанр: Триллер, Ужасы, Исторический

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Война Алой и Белой розы. Анна вместе со свекровью ждет возвращения мужа. Но его друг Джон, страстно влюбленный в Анну, приносит дурную весть — муж погиб от рук разбойников на обратном пути. Вскоре в городе появляется демонический всадник, готовый убить любого, кто приблизится к Анне.