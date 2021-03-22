Забил мать молотком и спрятал тело: в Тульской области школьника осудили за убийство

Вечером 13 ноября 2020 года 17-летний Женя М. пришел к Дому культуры и попросил знакомых ребят вызвать ему такси до Тулы. Молодежи, которая облюбовала пятачок перед ДК для ежевечерних посиделок, парень сказал, что «у него есть 12 штук, и он хочет нормально отдохнуть». Спустя десять дней Женю задержали в Москве и арестовали по подозрению в убийстве матери.

«Мне Женьку до самой смерти кормить...»

38-летняя Александра М. не любила фотографироваться. Немногочисленным подругам говорила, что она доярка, а не фотомодель, а доярки никому не интересны. Женщина почти не сидела в соцсетях, но вела дневник. Его большая часть была посвящена сыну: Саша размышляла, кем же он станет, если с ней что-то случится.

– Сейчас у всех телефоны с камерами, даже в селах, и, бывало, на посиделках ее сфоткать хотим, а она прям закрывается, говорит, стесняюсь я, – рассказывает подруга Александры. – Единственное ее фото – с праздника, который наш колхоз пару лет назад устраивал. С сыном у нее отношения сложные были. Одна его воспитывала, а мальчик, как бы помягче сказать, с прибабахом серьезным: и наркотики употреблял, и в дурке лежал. С самого детства он отличался – воровал из магазина, у сверстников, а одному пацану как-то выбил глаз.

13 ноября Александра получила зарплату и поспешила раздать накопленные долги за сигареты и еду. Купила в магазине картошки и сосисок и отправилась домой готовить ужин для сына.

– Мне она отдала долг, поболтали немного о том о сем, она еще пошутила, что ей Женьку до самой смерти кормить придется, поэтому надо впрок продуктов набрать, – продолжает женщина. – Вечером Шуре звонил бывший сожитель, телефон был выключен. Дойти до нее он не решился – подумал, что она не хочет его видеть. Это была пятница. В воскресенье я не смогла до нее дозвониться и решила набрать участкового, чтобы он проверил, не случилось ли чего.

Участковый оказался на больничном, но пообещал дойти до адреса сразу, как только вернется в строй. На работе звонкам Сашиной подруги тоже не придали значения – посчитали, что женщина ушла в запой.

– А ведь она закодированная была, я им про это напоминаю, а они отмахиваются только. В следующую субботу я попросила знакомую заскочить к Шуре. Та заглянула в окно кухни, а там пол и стены в крови. После этого уже все зашевелились. Колхоз организовал похороны, а полиция разослала ориентировки на Женьку.

«Нет никакого будущего. Застрянем среди кур и коров»

В школе, где учился Женя, учителя до сих пор не могут поверить в случившееся. Говорят, что парень никогда не проявлял агрессию, а в те дни, когда посещал уроки, старался впитывать знания.

– Он много пропускал, из-за того что находился на лечении – то в психиатрической клинике, то в наркологической. Женя стоял на учете, потому что нюхал бензин, курил дрянь всякую, после чего вел себя неадекватно. Один раз его поймали раздетым на трассе, когда он шел в сторону Ефремова. Где он умудрялся всю эту дурь находить в нашем маленьком селе – загадка. Что касается поведения, ни у кого не было к нему претензий. Более того, он в разговорах делился планами на будущее, говорил, что хочет пойти в ПТУ и стать сварщиком. Было ощущение, что ему не хватало родительского контроля: домашние задания Женя делал на уроках в школе.

А еще его каждое утро звонками будила классная руководительница: парень постоянно просыпал занятия.

– Маму его вызываем, а она отвечает: я ухожу на дойку в четыре утра, когда мне его воспитывать? А у него ведь и способности были, ему школа даже выдала планшет, чтобы он мог в интернете что-то полезное находить. Но всё это рушила его тяга к наркотикам. Последний раз он вернулся как раз после стационара в наркологии. Замкнутый стал, норовил капюшон на голову натянуть – отгородиться от нас. А за пару дней до трагедии на перемене все ушли на обед, а Женя остался в классе. Спрашиваем: что случилось? Женя обхватил голову руками и сказал, что никому не нужен. И больше слова из него не могли вытянуть.

Класс, в котором учился Женя, самый многочисленный – целых девять учеников. Все они отзываются о нем как о странноватом, но не злом парне.

– Женя всё время сидел за последней партой и наотрез отказывался сесть поближе. Иногда отпускал беззлобные шуточки, но чаще всего молчал. Хмыкал, когда мы делились планами на жизнь после школы, вставляя фразочки, что нет никакого будущего и мы все застрянем среди кур и коров. Когда у него появился планшет, он добавил нас к себе в друзья в соцсети, а потом всех занес в черный список. Мы не придали этому значения: мало ли что у него в голове, а на следующий день узнали, что он натворил.

Запихнул тело под кровать и закидал тряпками

О том, что натворил Женя, мне рассказывает его дедушка. Пенсионер говорит, что внук не раз и не два лежал в психиатрической клинике: у подростка давным-давно выявили расстройство личности. Но лечение помогало только на время, и очень быстро Женя снова превращался в «звереныша».

– Да он же наркоман, что с него взять? Он и на меня нападал три года назад. В тот день внук подрался с охранником магазина, я его отругал сильно. Чуть позже, когда чинил розетку, он подкрался, воткнул в спину нож и убежал. Звереныш! Мать его ругала, но по делу, у него же все мысли были о водке и наркоте. Влезла в кредит, купила компьютер ему, а он его пропил через месяц.

По словам дедушки, Женя не только попадал во всякие истории, но и подбивал на «приключения» других детей – помладше.

– Ко мне как-то подходит ребятня и заявляет, чтобы я за Женей приглядывал, а то он их пугает. Оказывается, внук предлагал «завалить» алкаша местного – чтобы «унять жажду крови». Кто знает, что случилось в тот вечер, но Женя пришел на кухню, где его мама готовила ужин, и 12 раз ударил ее молотком. Напал со спины. Потом надел матери на голову мешок для мусора и перетащил в спальню. Там зачем-то добавил ножом несколько ударов. Запихнул тело под кровать, закидал тряпками, забрал ее деньги и уехал в Тулу.

Все эти подробности подросток хладнокровно рассказывал на следственном эксперименте. После убийства он хотел спрятаться у товарища, с которым лежал в психиатрической клинике, но тот его не пустил – испугался. Так возник вариант с Москвой: Женя посчитал, что легко сможет там затеряться.

– Его задержали во время рутинной проверки документов: показался неопрятным, подумали, что сбежал из дома. Проверили фамилию, а на него уже ориентировки по всему ЦФО. В суде он ничего не отрицал, только повторял, что мать его замотала, вот он и захотел решить проблему раз и навсегда.

12 марта Ефремовский районный суд признал Евгения М. виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Александру похоронили на местном кладбище рядом с мамой. Ее отец ждет «настоящей весны», чтобы наконец-то сходить туда – «проведать своих девочек».

Произошедшую трагедию Myslo прокомментировал врач-психиатр, заведующий диспансерным отделением ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева» Антон Калькэ: