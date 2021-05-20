Застрелил из револьвера XIX века: в Туле суд вынес приговор стрелку за убийство в лихие 90-е

Ленинский районный суд вынес приговор 49-летнему Дмитрию Вершинину по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие и суд установили, что в сентябре 1999 года между обвиняемым и его знакомым из-за возникших финансовых разногласий произошел словесный конфликт. Вершинин насильно вывез оппонента на участок местности, расположенный недалеко от проходной полигона Тульского высшего артиллерийского инженерного училища в Ленинском районе. В ходе выяснения отношений Вершинин выстрелил в знакомого из револьвера образца конца XIX века — попал сначала в предплечье, а когда тот упал, выстрелил в затылок.



Так Дмитрий Вершинин выглядел в те годы.

Стрелок скрылся с места происшествия. Впоследствии он покинул территорию Российской Федерации, долгое время находился в международном розыске, и только в сентябре 2019 года его задержали на территории Норвегии.

– В ходе расследования уголовного дела работа следователей СК осложнялась тем, что с момента совершения преступления прошел длительный период времени, что могло привести к утрате некоторых доказательств. Однако благодаря грамотно проведенным следственным действиям по выявлению и фиксации доказательств совершенного преступления, а также причастности обвиняемого к его совершению виновному лицу не удалось избежать уголовной ответственности и наказания, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Приговором суда Вершинину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.