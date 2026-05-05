Когда вы в последний раз проверяли свои очки? Не зрение, а именно очки? Вопрос не такой бытовой, как кажется.

erid: F7NfYUJCUneTVxVQW1EB

Очки. Предмет привычный, необходимый и при этом почти незаметный. «В этих вроде нормально», — говорим мы себе. И откладываем. Я тоже так жила.

Очки — часть моей жизни уже много лет. Меняю их больше по настроению, чем по необходимости. Казалось, всё в порядке. Если вдруг становилось чуть менее чётко — ну, протру линзы. Бывает.

Но одна случайная встреча изменила это ощущение «нормальности».

Оптика как пространство, где о тебе действительно заботятся

В Центр здорового зрения на ул. Советской я зашла почти случайно, просто посмотреть оправы.

Хотелось чего-то нового, но без лишних усилий. Как это обычно бывает у занятых людей: быстро, точно, без лишних разговоров, но с пониманием. Чтобы тебя услышали с полуслова.

И уже через несколько минут стало понятно: это не про «зайти за очками». Это про опыт, состояние, внимание к деталям, к которому мы, честно говоря, не всегда привыкли даже в медицине.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Первое ощущение — пространство. Лёгкое, открытое, без перегородок, чем-то похоже на МФЦ, но без суеты. Всё продумано: от витрин до мест для общения. Ты не теряешься, а оказываешься внутри экосистемы, которая работает на тебя. Это не салон оптики, а клиника, где выстроена система работы со зрением, где каждый этап логично продолжает предыдущий.

Поймала себя на мысли: поход в Центр здорового зрения — это как спа, только для глаз. И возможно, для внутреннего состояния тоже.

Атмосфера. «Место с высокими вибрациями», как сказали бы те, кто увлекается йогой и медитациями. «Душевная», — скажу я.

Сотрудники ненавязчивы, улыбаются искренне, и правда чувствуешь: их задача — сделать твоё пребывание в оптике приятным и результативным.

И да, большинство в очках. Это располагает к общению: понимаешь, что человек сам через это проходит и реально чувствует, о чём говорит.

В витринах — большой выбор оправ: медицинские, известных брендов, солнцезащитные, трендовые и классические. Есть линзы и средства по уходу. Всё в одном месте и без ощущения перегруза — спокойно смотришь, примеряешь, выбираешь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как устроена клиника

Антон Жуков, директор Центра здорового зрения:

— Центр работает уже 12 лет и является флагманским в крупной сети IQ Оптика. Всего у нас 12 подразделений, Центр здорового зрения — в Туле на ул. Советской, 8. Также есть отделения в Щекино и Новомосковске. В клинике работает около 40 специалистов, в том числе шесть офтальмологов.

Наше флагманское отделение сразу выстроили как экосистему. Пространство разделили на два крыла.

Первое — диагностика зрения, где работают специалисты по коррекции зрения детей и взрослых. Второе — префракционная клиника, где занимаются контролем миопии и близорукости. Сейчас это особенно актуально: до 90% наших пациентов — дети начиная с самого раннего возраста.

У нас семь кабинетов, где принимают детские офтальмологи и оптометристы. Клиника оснащена современным оборудованием: мы можем исследовать роговицу и изготовить лечебные линзы индивидуально под пациента. Есть детский рефрактометр, который позволяет дистанционно оценить зрение даже у грудничков, и кабинет аппаратного лечения миопии.

Мы изначально выстраивали клинику как семейную систему. К нам приходят не «за очками», а за здоровьем глаз для всей семьи — родителей, детей, бабушек и дедушек.

И у каждого свой запрос, своя коррекция, своя динамика зрения. Поэтому мы ведём пациентов годами и подбираем решения не «на сейчас», а с учётом будущего.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

45 минут, которые меняют восприятие

Меня приняла оптометрист Елена Павловна Старикова. Она проверила не только зрение, но и насколько корректны мои текущие очки, как работают глаза вместе, состояние глазных мышц и бинокулярное зрение.

— Если коррекция подобрана неточно, мозг получает искажённую картину. Глаза начинают работать с напряжением — это приводит к усталости, спазмам, — говорит Елена Павловна.

Для меня это был момент честности: я не «хуже вижу», а просто привыкла к неправильной картинке.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Очки как инструмент, а не просто аксессуар

Потом меня передали в руки оптического стилиста Екатерины Бутиной, выпускницы школы оптических стилистов Марии Петрухиной (Москва):

— Одна пара очков — это всегда компромисс. У человека должно быть несколько решений, под разные задачи и образ жизни. Очки — это часть капсулы: для работы, отдыха, публичных ситуаций.

Кстати, по словам Екатерины, публичные люди, в том числе губернатор, его заместители, министры и политики, чаще выбирают лёгкие, незаметные оправы, чтобы сохранять открытость. А в личной жизни, наоборот, хотят «закрыться».

— В рабочей обстановке большинство предпочитают безободковую оправу, не перегружающую лицо. Либо с леской, когда слегка подчеркнута только верхняя часть очков. Такие очки вписываются в любой гардероб. Крупные массивные оправы перекрывают лицо, — поясняет Екатерина. — Есть формы, которые всегда актуальны и считаются классикой: овал, круг и рубленные сверху. Форму оправы «кошечка», считаю предпочтительной для женщин, она создает впечатление лифтинга.

Большие оправы мне не подошли. Как и рубленные сверху, вернее, мне хотелось чего-то более спокойного, невесомого и гармоничного.

— И ещё важный момент: как вы выглядите в очках на фото и как вас «считывает» камера. Очки — это не только про коррекцию зрения. Это ваш образ, коммуникация и впечатление, — считает Екатерина Бутина.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Технологии линз: что важно знать

Когда дело дошло до линз, стало понятно: самой мне в этом сложно разобраться и при этом не утонуть в потоке информации. Но подход оказался простым: рассказываешь, как живёшь, и тебе подбирают решение.

— Важно учитывать не только диоптрии, но и образ жизни человека. От этого зависит, насколько комфортно он будет видеть в течение дня, — говорит Елена Павловна Старикова.

Мне подобрали прогрессивные линзы с широкой зоной для работы на компьютере, с коррекцией астигматизма, фотохромные, с защитными покрытиями от пыли и воды.

Вообще, прогрессивные линзы я ношу уже лет… дцать. И мне в них очень комфортно, обычные минусовые очки уже не могу носить. Но оказывается, такие линзы подходят не всем.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Есть противопоказания для ношения прогрессивных линз, например: слабая конвергенция, некоторые неврологические особенности, а также состояние стресса и переутомления. Сейчас мы часто видим несинхронную работу глазных мышц у клиентов. В таких случаях человеку может быть сложно адаптироваться к прогрессивным линзам. Не подходят они и для некоторых видов деятельности: иногда важнее более широкое поле зрения, которое дают однофокусные очки, — считает Елена Павловна Старикова.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как снимают «мерки» взгляда на мир

Самый неожиданный этап — разметка линз на оправе. Это действительно похоже на индивидуальный пошив. Снимают «мерки» со взгляда под конкретную посадку оправы и образ жизни.

И в этот момент понимаешь: очки могут быть не компромиссом, а точным попаданием.

Полтора часа, которые хочется повторить

Вся история заняла около полутора часов. И это было спокойно. Без спешки. Без давления. Я просто доверилась специалистам.

И вышла с ощущением: вот бы везде было так.

В конце мне предложили сделать фотографию радужки глаза. Честно, сначала отнеслась как к милому развлечению. Но когда увидела результат — замерла. Мои глаза — как отдельная вселенная, с оттенками, линиями, глубиной, которую в обычной жизни просто не замечаешь.

Этот снимок теперь у меня в кабинете. И это не просто красивая картинка, а напоминание о том, что мы видим мир каждый день… Но редко видим себя.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему это важно

Мы привыкли инвестировать время в работу, проекты, развитие.

Но редко — в качество собственного восприятия. А ведь зрение — это то, через что мы принимаем решения. Читаем документы, видим людей, оцениваем детали.

И если эта «система» работает неидеально, страдает всё остальное.

После этого опыта у меня появилось простое решение: проверять очки раз в год. Не потому, что «надо», а потому, что это качество жизни. И мир действительно можно увидеть по-новому.

Частые вопросы

— Как часто нужно проверять очки?

— Не реже одного раза в год, даже если кажется, что всё нормально.

— Можно ли носить старые очки?

Елена Павловна Старикова:

— Комфорт — не показатель правильной коррекции. Глаза могут адаптироваться, но работать с напряжением.

— Сколько занимает подбор?

— В среднем 45–60 минут диагностики и около 1-1,5 часа — весь процесс.

— Когда проверять зрение у детей?

Антон Жуков:

— С раннего возраста. Современное оборудование позволяет диагностировать зрение даже у грудничков.

P. S. Теперь я жду свои новые очки. Тонкая титановая оправа цвета старой бронзы. Лёгкая, почти невесомая. И линзы, в которых, как обещают, я буду видеть… как с идеальным зрением.

Тула, ул. Советская, 8. Тел. 8 (4872) 555-007. Ежедневно с 9.00 до 20.00.

czz-clinic.ru

VK

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО «Ритейл Финанс Аудит».