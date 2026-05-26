Советские граждане с удовольствием пользовались любой парфюмерией: от бюджетной отечественной до импортной по буквально космическим ценам.

В Советском Союзе каждая девушка знала, как выглядят и чем пахнут культовые духи «Красная Москва»! Рекламный плакат 1950-х.

Купить хоть что-то стоящее дешево считалось большой удачей. Как это было – читайте в новой парфюмерной ностальгии!

Революция красоте не помеха!

Желание хорошо выглядеть и вкусно пахнуть всегда присутствует в любом человеке, будь он хоть сто раз пролетарием и строителем коммунизма. После Великой Октябрьской революции французские парфюмерные производства, подобные знаменитой в царской России фабрике Анри Брокара (ставшей впоследствии «Зарёй». – Прим. авт.), старались продолжать давние традиции, пусть и в радикально обновленном статусе.

Духи и косметиче­ские средства становились все более доступными благодаря новой советской программе общего повышения «культурности» населения.

Уже в послевоенные годы доля отечественного сырья на новых парфюмерных производствах значительно выросла. Это, к примеру, позволило духам «Каменный цветок», произведенным советскими парфюмерами, несколько раз завоевать Гран-при на известной выставке в Брюсселе. Советские граждане активно пользовались духами «Красная Москва», «Москвичка», «Белая сирень», «Каменный цветок» и другими.

Парфюмерия и косметика Страны Советов имела повышенный спрос и признание как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Зарубежных партнеров и покупателей отечественной косметики привлекало использование натурального сырья животного и растительного происхождения, таких как мускус, цибетин (густое, сильно пахнущее вещество животного происхождения, получаемое из анальных желез африканских виверр. – Прим. ред.).

В 60-е годы в производстве отечественной косметики был настоящий прорыв: освоен выпуск крем-пудры, жидких тональных средств, выпущена первая цветная тушь.

На долгие годы символом советской косметики стала тушь «Ленинградская» и лак для волос «Прелесть» – поистине не было в СССР такой женщины, которая хоть раз не использовала хотябы одно из этих средств!

С наступлением эпохи кооперативов рынок косметических средств и парфюмерии стал чуть ли не самой прибыльной отраслью торговли. Именно в это время отечественную косметику сгубил дефицит комплектующих (тюбики, футлярчики для губной помады и т. д.), а также замена натуральных компонентов химическими аналогами. В это время на рынке стала всё чаще появляться косметика из зарубежных стран – как социалистических, так и идейно чуждых «союзу советских».

Когда хорошие духи стоили ползарплаты

О советской и зарубежной косметике и парфюмерии вспоминает тульский инженер, мемуарист Георгий Готесман, 72 года.

Георгий Готесман – В конце шестидесятых – начале семидесятых в магазинах были очень популярны духи «Красная Москва» – их продавали повсеместно, по цене около 5 рублей за флакончик. Такой подарок считался достойным, духи обычно дарили женщинам на день рождения или на

8 Марта. Однажды, когда мои родители отмечали юбилей свадьбы, я сделал маме подарок – большой флакон импортных духов Clima за бешеные по тем временам деньги: ароматная емкость в 40 мл стоила 40 рублей. В семидесятые на прилавках некоторых столичных магазинов появились арабские духи, очень неплохие, назывались они Secret. Красивая коробка красного цвета, надпись, выполненная золотыми буквами, – кроме эстетичного внешнего вида, эти духи обладали приятным и стойким ароматом. По сравнению с французским парфюмом, который стоил запредельных денег, арабские духи были более бюджетными, но достать их было тоже непросто. Одним из самых популярных производителей косметики тогда считался французский Lancome. Также популярностью у девушек пользовались болгарские духи «Сигнатюр». Пусть до «французов» им было далеко, но запах они имели довольно приятный, и цена радовала – около пяти рублей за флакон. В такой коробочке продавались болгарские духи «Сигнатюр».

Производители косметики, даже зарубежные, еще не освоили выпуск пульверизаторов-распылителей и духи выпускали с притертой стеклянной пробкой, называемой в профессиональной среде «стекло-в-стекло». А в восьмидесятые парфюмерные компании освоили выпуск туалетной воды – нового продукта с менее стойким запахом и «пшикалкой»-разбрызгивателем.

Спросом, наряду с духами, пользовалась и другая косметика.

– Немного позже, где-то в начале девяностых, на рынке появилась косметика, которая выпускалась в Польше и других странах соцлагеря. Внешне эти наборы напоминали акварельную палитру с различными «красками» – тенями для макияжа. Пять-шесть разных тонов и их бесконечное сочетание на веках давали женщинам возможность выглядеть ярко и интригующе.

Как озонировать комнату духами Clima?

Где и как женщины доставали отечественный и зарубежный парфюм и косметику, вспоминает Елена Васильева, 69 лет, домохозяйка из Тулы:

– Для стрелок и контуров я использовала карандаш «Живопись» с мягким грифелем, который приобретался в магазине канцтоваров.

Дальше наносила тени – тогда они были не сухие, а мягкие, как помада, – голубые, серые и сиреневые, да еще и с блестками. Скорее всего, их делали кустарным способом рыночные торговцы – во всяком случае, эту косметику однажды с удовольствием слопала собака, которую мы на время приютили в своей квартире.



Польскую пудру марки Pollena и другую дефицитную косметику иногда привозили в сельпо – маленькие магазинчики в тульских Глушанках.



За более дефицитной парфюмерией приходилось ездить в Москву, в крупные магазины друзей по соцлагерю – Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР. В то время это были очень популярные магазины, в которых можно было купить зарубежную косметику и другие товары за рубли, такие, как «София», «Ванда», «Ядран» и некоторые другие.

Советский и прибалтийский парфюм меня не особенно интересовал, а вот польские духи «Быть может» – очень даже! В семидесятые стало реальным достать настоящие французские духи Clima c притертой пробкой. Эти духи сыграли с моей тетей шутку: в процессе использования пузырек упал на домашний паркет, духи проникли в щели и впитались в дерево. Как результат – несколько лет в комнате был стойкий аромат хороших французских духов!

А знаете ли вы, что…

…в 1943 году фабрика «Новая заря» возобновила выпуск культовых советских духов «Красная Москва», но парфюм наливали в тару покупателя;

…отечественные духи «Каменный цветок» были удостоены сразу трех Гран-при на выставке в Брюсселе в 1958 году;

…отечественный аромат «Победа» был создан Ленинградской фабрикой «Северное сияние» в честь государственного праздника – Дня Победы.

Только цифры

* 40 рублей стоили в СССР французские духи Clima.

* 5 рублей стоили духи «Красная Москва».

* 330 рублей стоит карандаш «Живопись» на «Авито».