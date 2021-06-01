Из-за ошибки банка туляк стал миллионером и теперь может лишиться свободы

Фото: архив Myslo.

В Туле 36-летний местный житель обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных в результате преступления.

По нашей информации, летом прошлого года один из крупных российских банков менял программное обеспечение онлайн-приложения. Во время технических работ в работе приложения образовался любопытный сбой, которым воспользовался обвиняемый. Мужчина заметил, что при переводе денег с карты этого банка на карты других банков деньги с его счета не списывались. При этом карты других банков пополнялись денежными средствами.

Туляк совершил ряд таких переводов, похитив у банка 49 650 000 рублей.

Полученные деньги он тратил пару месяцев: купил дорогую иномарку себе и супруге, приобрел три квартиры по договору долевого участия, слетал с женой на отдых за границу. О преступлении мужчины стало известно после того, как банк начал подводить итоги квартальной отчетности.

По совокупности преступлений мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.