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Тульский минздрав проводит проверку по факту смерти зараженной коронавирусом роженицы
Фото: архив Myslo.

Тульский минздрав проводит проверку по факту смерти зараженной коронавирусом роженицы

32-летняя женщина умерла в одной из больниц города.

32-летняя Анастасия Крючкова поступила в инфекционный госпиталь в Донском в сентябре. Женщина была на восьмом месяце беременности.
 
После этого ее перевели в Новомосковск и сделали там кесарево сечение. По словам матери Анастасии, после операции ей не надели эластичные бинты на ноги, ноги начали сильно отекать, состояние ухудшалось.
 
«Тульские новости» со ссылкой на мать женщины пишут, якобы Анастасия рассказывала, что не могла вызвать врача в палату, чтобы пожаловаться на самочувствие. В результате 30 сентября женщину в тяжелейшем состоянии доставили в Тулу. У Анастасии были полностью поражены легкие и диагностирован тромбоз. Врачи боролись за ее жизнь, но спустя восемь дней женщина умерла.
 
В региональном минздраве прокомментировали ситуацию:
 
– По факту гибели пациентки минздрав Тульской области проводит ведомственную проверку качества оказания медицинской помощи. В связи с тем, что сведения о медицинском обследовании и лечении составляют врачебную тайну и не могут быть разглашены без согласия пациента, родственники могут направить официальное обращение в электронную приемную на сайте министерства здравоохранения: https://minzdrav.tularegion.ru/local/ep/greeting/
 
Также в минздраве заявили, что в регионе помощь беременным женщинам с новой коронавирусной инфекцией оказывается в родильном отделении инфекционного госпиталя Новомосковской городской клинической больницы.
 
В учреждении имеется всё необходимое для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19,  в том числе для родоразрешения. Медицинская помощь беременным женщинам и роженицам оказывается в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ.
 
Пациенток регулярно консультируют специалисты областного виртуального госпиталя и федеральных клиник, в том числе – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ.
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