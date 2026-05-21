Грязные деньги

Страна: Великобритания, США

Премьера: 21.05.2026

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Эйса Гонсалес, Генри Кэвилл, Джейк Джилленхол, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс, Эмметт Джей Сканлан, Кристиан Очоа Лаверни, Джейсон Вонг, Карлос Бардем, Коджо Атта, Рана Аламуддин, Гонсало Боуса

Жанр: Боевик, Драматический, Триллер

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 18+

Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой — миссия, которая моментально стоила бы жизни кому угодно, но только не Рэйчел и ее элитной команде, которым сначала приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем — отправиться на остров Салазара и там проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля.