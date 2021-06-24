Из-за ошибки банка туляк стал миллионером и лишился свободы на 6 лет

Фото: архив Myslo.

В Туле 36-летний местный житель Роман Ю. признан виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.

За сутки с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина совершил 220 операций по переводу денег на свою банковскую карту, используя приложение ЦУПИС. Деньги туляк сначала отправлял на счет в букмекерскую организацию, а затем выводил для легализации. Всего за сутки он смог перечислить более 95 млн рублей. Осуществить эти операции ему удалось, воспользовавшись технической ошибкой банка.

Полученные деньги он тратил пару месяцев: купил две иномарки, приобрел три квартиры по договору долевого участия, слетал на отдых за границу. О преступлении мужчины стало известно после того, как банк начал подводить итоги квартальной отчетности. Отметим, что гражданин вернул банку 39 миллионов рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщили в Управлении Судебного департамента Тульской области.

Кроме этого, на имущество Романа Ю. наложен арест и с него в пользу банка взыскано 56 млн рублей, заявили Myslo в пресс-службе областной прокуратуры.