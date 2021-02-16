Не смог простить развода: подробности убийства женщины в новомосковском салоне красоты

От свадьбы до угроз

Михаила Миллера и Юлию познакомили общие друзья. Мужчина очень элегантно ухаживал: устраивал милые сюрпризы, водил в кафе, одаривал цветами. Юля влюбилась и не обращала внимания на «багаж» Михаила в виде нескольких судимостей: причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и хранение оружия. А после непродолжительного конфетно-букетного периода в жизни влюбленных наступил новый этап: мужчину осудили за разбой и отправили в колонию.

– Она ждала его: возила передачки, ездила на суточные свидания, — рассказывает подруга Юли. — Летом 2015 года Михаил вышел на свободу, осенью они сыграли свадьбу, а в апреле Юля родила ему сына. Их брак продержался три года. После этого они периодически встречались, но летом 2020 года она запретила ему приходить в квартиру.

Официальная причина развода — пьянство Михаила. Пока Юля вкалывала в риэлторском агентстве, ее муж всё свободное время посвящал запоям и «работе» смотрящим за Грицовским. По крайней мере, так о нем говорят в поселке.

– У него отец был из криминального мира, в ресторане убили его во время гулянки какой-то. А сын вроде как продолжил «семейное дело», — рассказывает наша собеседница. — Хочу заметить, что после развода Юля не запрещала бывшему мужу видеться с сыном, но при условии, что Михаил будет трезвым. Вот только ему редко это нужно было. Юля пыталась жить без него, а Михаил не смог ей этого простить. И когда в прошлом октябре узнал, что Юля сошлась с мужчиной, у него действительно «поехала крыша».

По нашей информации, Михаил еще перед Новым годом угрожал спалить машину и квартиру Юли. Женщине советовали обратиться за помощью в полицию, но она отмахивалась: мол, всё это слова, Миша не способен причинить ей зло.

Хладнокровное убийство

15 февраля Юля, как обычно, приехала в офис на встречу с клиентами. На обеденное время у нее был запланирован поход в салон красоты, который располагался в том же торговом центре, что и ее агентство.

– Около двух часов дня Миллер приехал в ТЦ, перед входом натянул на лицо медицинскую маску, поднялся в салон и выставил оттуда мастера, которая делала Юлии педикюр, — сообщил Myslo источник, знакомый с ситуацией. — Обрез был спрятан в рюкзаке, мужчина достал его уже в кабинете. Некоторое время он просто кричал на женщину, а потом, прицелившись ей в голову, выстрелил. Затем убрал обрез в рюкзак и спокойно, никуда не торопясь, покинул ТЦ.

После хладнокровного убийства жены Михаил отправился в Грицовский — в квартиру своей матери. Там и дожидался приезда сотрудников полиции.

– Он не оказывал сопротивления, задержание прошло довольно буднично. Сейчас следователи будут выяснять, откуда у него оружие, может быть, не только по 105-й (убийство) пойдет, но и в довесок прилетит 222-я (хранение оружия).

Старшей дочери Юлии от первого брака уже рассказали о случившемся, а вот как сообщить об этом ее младшему брату?.. По нашей информации, 4-летний малыш сейчас находится у родственников Юли — мальчика хочет усыновить родной брат убитой.

Пугающая статистика

Согласно данным «Медиазоны», 38% убийств женщин совершают их партнеры-мужчины. А недавнее исследование правозащитников показало, что две трети убитых в 2018 году женщин стали жертвами домашнего насилия.

– Участники проекта проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по следующим преступлениям: убийство (части 1 и 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ), убийство в состоянии аффекта (статья 107) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111). Исследование показало, что 61% от общего числа женщин, упомянутых в приговорах за 2018 год, были убиты либо партнерами, либо родственниками, — сообщает «Медиазона».

В настоящее время по факту смерти Юли возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому Михаилу Миллеру грозит до 15 лет лишения свободы.