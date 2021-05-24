Расстрелял жену в новомосковском ТЦ: суд вынес приговор убийце

Мужчина выстрелил ей в шею и ушел. Женщина скончалась на месте происшествия.

В Новомосковске суд вынес приговор 41-летнему Михаилу Миллеру за убийство бывшей жены и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Днем 15 февраля 2021 года после ссоры по телефону с 39-летней бывшей женой обвиняемый взял незаконно хранящийся у него дома обрез ружья и приехал с ним в один из торговых центров Новомосковска, где она работала.

Экс-супругу он нашел в косметическом салоне. Он выстрелил ей в шею и ушел. Женщина скончалась на месте происшествия. По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области возбудил и расследовал уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Сегодня, 24 мая, состоялось оглашение приговора. Прокурор просил для Миллера наказание в виде 15 лет лишения свободы. Суд же приговорил мужчину к 14 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.