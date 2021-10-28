Многомилионный ущерб: в Туле бизнесмену Валерию Гринцову вынесли приговор за незаконную добычу песка

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Сегодня, 28 октября, в Центральном районном суде был оглашен приговор тульскому бизнесмену Валерию Гринцову. Мужчина обвинялся в незаконном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем доходов.

Напомним, в период с 6 мая 2016 года по 12 сентября 2019 года 56-летний Гринцов незаконно (без лицензии) производил разработку природного месторождения в Веневском районе и получил доход на сумму 1 миллиард 800 миллионов 951 тысяча рублей. Часть денежных средств, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

Отметим, что в результате «деятельности» обвиняемого ущерб понесли не только региональное министерство экологии, но и сын Валерия Гринцова. Мужчина передал миллион рублей адвокатам, которые обещали, что его отца не заключат под стражу. Исполнять обещанное они, разумеется, не собирались. В марте им было назначено наказание в виде запрета на адвокатскую деятельность.

Приговором суда Валерию Гринцову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, он заплатит в штраф 800 000 рублей и на 2 года будет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с разработкой и реализацией полезных ископаемых.

UPD. Ущерб от действий Гринцова в итоге был оценен в 967,8 миллионов рублей. 445 миллионов рублей были легализованы.