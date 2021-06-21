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«На нервах схватил нож, ударил два раза, сел в машину к знакомому и уехал»: подробности убийства в Советске
видео предоставлено СУ СКР по Тульской области

«На нервах схватил нож, ударил два раза, сел в машину к знакомому и уехал»: подробности убийства в Советске

Подозреваемый в преступлении дал показания.

В ночь на 20 июня в Советске в ночном заведении на территории лодочной станции произошла массовая драка с участием 30 человек. В результате происшествия погиб 26-летний житель Щекино - его зарезал 39-летний местный житель.

Пресс-служба СУ СКР по Тульской области предоставила Myslo видео допроса задержанного и следственных действий с места происшествия.

Подозреваемый в убийстве заявляет, что «на нервах» побежал на кухню кафе, схватил нож и дважды ударил потерпевшего, с которым у него был конфликт. Потом сел в машину к знакомому, который увез его с места преступления. 

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