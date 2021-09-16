В Туле «Лексусы» угоняет группа гастролеров: как работает преступная схема

Угнать за 2 минуты

История с угоном двух Lexus RX300 в Туле обрастает интересными подробностями. Оказывается, автомобили похитили с разницей меньше чем в 10 минут. Сначала преступники завладели тем Lexus, что был припаркован рядом с элитной многоэтажкой на ул. Тульского Рабочего полка. Проникнув в дорогую иномарку, угонщики спокойно открыли электронный шлагбаум, видимо, универсальным ключом, выехали из двора и отправились за второй машиной.

Второй Lexus, абсолютно идентичный первому, стоял на ул. Тульской. Расстояние между угнанными машинами — всего 700 метров!

Оба угона попали в поле зрения камер видеонаблюдения. На записи с ул. Тульской видно, как к красному Lexus подкатывает его только что угнанный «брат-близнец». Всего через две минуты преступник садится в салон автомобиля и обе машины уезжают в неизвестном направлении.

Нужно оговориться сразу, что эти эпизоды – скорее не угоны, а кражи. Угонами считаются те случаи, когда преступник забирает чужое авто, чтобы покататься. А если «уводит» тачку в корыстных целях — это уже кража.

Орудуют «залётные»

В полиции статистика по угонам и кражам автотранспорта есть, а вот информации по маркам авто вы не найдете — такие цифры официально правоохранители не публикуют, они используются только в служебных целях.

А теперь самое интересное.

Как удалось узнать Myslo, с начала этого года в Туле похищены уже шесть дорогих Lexus. Вернее будет сказать — три пары: и в прошлые разы преступники с минимальной разницей во времени похищали по два автомобиля.

Иномарки «ушли» в Туле весной, летом и осенью. То есть кражи происходят примерно раз в два месяца. Причем как минимум два «Лексуса» украли с улиц Тульского Рабочего полка и Белкина. Всё по соседству.

Как и в случае от 15 сентября, автомобили были абсолютно одинаковыми. Понятно, что это не просто совпадение, а вполне конкретная работа «под заказ».

Еще в апреле, после первой в этом году кражи двух Lexus, в одном из городских пабликов в ВК появился пост следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены):

«Уважаемые владельцы автомобилей «Тойота»/«Лексус», в городе, с периодичностью примерно раз в месяц орудует залётная банда угонщиков. Камеры вокруг дома, шлагбаумы, подземные гаражи — это не преграда. Угон авто занимает ровно 2 минуты. Месяц назад у меня угнали автомобиль. Более того, в эту же ночь точно такой же автомобиль (модель, цвет, начинка) был угнан с соседней улицы (5 минут пешком) Полиции глубоко плевать. Своими силами и силами соседей из рядом стоящих домов уточнили, что действует бригада из трех человек. Номера меняют почти сразу, из города уходят на других номерах, так и шли парой. За месяц до угона моего авто были угнаны два автомобиля чуть ниже классом, а неделю назад прошла информация, что RAV4 ушел.

Берегите свои автомобили! Никакие гребаные камеры ничего не могут отследить, кроме штрафов».

Лишь один из шести похищенных в Туле Lexus вернулся к владельцу. Автомобиль угнали в ночь на 30 июня, а вечером того же дня иномарку засекли на границе Новгородской и Ленинградской областей. Угонщик не подчинился требованиям инспекторов ГИБДД, и им пришлось применить табельное оружие. Автомобиль остановили выстрелами по колесам, но злоумышленнику удалось скрыться в лесу. Застрахованный на 3,6 млн рублей кроссовер уже вернули владельцу.

Разыскиваются близнецы

Myslo выяснил, как работает схема краж одинаковых авто. По информации нашего источника, имеющего опыт работы в юриспруденции, автостраховании и прочих смежных областях (он пожелал остаться неизвестным), тульские кражи Lexus связаны между собой. Как минимум четыре автомобиля из украденных в этом году стали частью масштабной преступной схемы, с помощью которой ежегодно в руки злоумышленников попадают десятки дорогих иномарок.

По некоторым данным, угонщики переправляют машины в Грузию.

Там под них заранее ищут «двойников» — автомобили, полностью идентичные по цвету, модельному году и комплектации, которые находятся в продаже в салонах официальных дилеров автопроизводителей.

Злоумышленники из числа работников автосалонов заранее изготавливают копии документов на новые и недавно проданные машины, затем изготавливают дубликаты госномеров, полученных владельцами «чистых» иномарок, и передают их угонщикам, находящимся на территории России.

Те находят нужную «тачку» — на поиск обычно уходит до двух недель. По предварительным данным, искать автомобили преступникам помогают представители страховых компаний, автодилеров либо госструктур.

После этого машину угоняют, везут через Краснодарский край, Абхазию и Кодорское ущелье в Грузию, где она проходит «предпродажную подготовку» в подпольном сервисе и повторно продается. По похожей схеме машины переправляются в Армению и Казахстан.

По словам источника редакции, обычно угонщики в одном регионе за один раз «берут» две-три машины и возвращаются спустя несколько месяцев.

Учитывая, что с разницей в полгода в Туле были угнаны сразу шесть Lexus, можно предположить, что все эти преступления совершены по одной и той же схеме и, вероятно, одними и теми же людьми.

Также добычей преступников часто становятся автомобили марки Toyota. Даже по официальным данным страховщиков, Lexus и Toyota уже который год в топе самых угоняемых авто премиум-сегмента.

Как они работают?

Штатные сигнализации преступникам не помеха. Например, тот же Lexus можно попросту «лишить голоса» и «ослепить»: злоумышленники извлекают из крыла повторитель поворота и замыкают проводку, а с днища снимают пыльник и перекусывают провода, идущие к клаксонам.

А вот что делают с современным цифровым иммобилайзером? Скорее всего, преступники используют ретрансляторы для открытия и запуска двигателя с помощью обмана системы бесключевого доступа. Схема проста: один преступник стоит с ретранслятором у автомобиля жертвы, второй либо следует за владельцем, либо пытается через стену поймать кодированную передачу от лежащего в квартире электронного ключа.

Затем сигнал из дома передается на устройство сообщника и автомобиль открывается, так как противоугонная система «думает», что рядом стоит хозяин с ключом. Таким же способом заводится двигатель. Вся операция по угону занимает при должной сноровке и опыте секунд десять. А мы понимаем, что у гастролеров всего этого в достатке.

Кстати, не исключено, что именно такие угонщики, планирующие кражу, попали в поле зрения камер видеонаблюдения в многоэтажке на ул. Конструктора Грязева в Туле. Напомним, 2 июня около четырех часов утра двое подозрительных людей ходили по подъезду и у одного из них в руках было устройство, очень похожее на ретранслятор для угона.

Между прочим, стоит такая «удочка» для автомобилей не менее полумиллиона рублей. Относительно недорого, если учесть, что цена Lexus RX300 сейчас – от 4 до 6 млн рублей.

Кстати, с прошлого года на Lexus и Toyota, реализуемые в России, начали наносить микроточки T и L-Mark с уникальным противоугонным идентификатором.



Точки при 60-кратном увеличении.

Угнать они не помешают, а вот идентифицировать угнанный автомобиль помогут. Точка диаметром 1 мм содержит уникальные PIN и VIN. В них зашифровано всё: модель, год выпуска, цвет кузова и т. д. Расшифровать точки можно, вбив коды на сайте автопроизводителя в России. Точек на автомобиле до 10 тысяч штук и рассмотреть их можно только при 60-кратном увеличении. Удалить точки незаметно не получится: их наносят в 30 разных местах.

Наши «Лексусы» либо не были оснащены точками, либо преступники знали, что в этой стране эти машины уже не появятся.