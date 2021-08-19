«Люба, мне очень больно. Я не могу дышать»: в Туле пациент ковидного госпиталя покончил с собой

40-летний Алексей Тюрин простыл в конце июля. Долго не хотел идти к врачу, предпочитая лечиться самостоятельно, но когда у него пропало обоняние, согласился с женой и решился на поход в поликлинику.

- Я уговаривала Лёшу 4 дня, чтобы он хотя бы дежурному врачу показался, — рассказывает Любовь Тюрина. — Врач рекомендовал постельный режим и арбидол.

Алексею не становилось лучше, и спустя пару дней он снова пришел в больницу. Мужчину отправили на флюорографию, сделали ПЦР-тест на коронавирус и дали направления на анализы мочи и крови.

- Флюорография показала двустороннее воспаление легких, но так как тест на ковид еще не был готов, Леше выписали еще антибиотики и отправили лечиться дома. А вечером мы узнали, что у него коронавирус, — продолжает Любовь.

Любовь Тюрина.

Любовь вызвала скорую, Алексею сделали укол, чтобы сбить высокую температуру. Медики сказали, что у него нормальная сатурация кислорода в крови и можно лечиться в домашних условиях. Но на следующий день его состояние ухудшилось, и мужчину забрали в больницу.

- Лёшу отвезли в ковидный госпиталь в Мясново. Мы созвонились вечером, и он сказал, что чувствует себя очень плохо, и лечение не помогает, — вспоминает женщина. — Каждый день, по словам мужа, ему становилось все хуже. 10 августа я смогла дозвониться до лечащего врача, который заявил, что состояние Лёши тяжелое, но стабильное. Добавил, что есть улучшение, но его переводят в отделение интенсивной терапии, расположенное на седьмом этаже.

11 августа в 19.20 Алексей позвонил жене. В последний раз.

- Его плохо слышно было, потому что на нем была кислородная маска. Прошептал в трубку мне: «Люба, мне очень больно. Я не могу дышать. Прости, у меня больше нет сил терпеть»… Пыталась его подбодрить, говорила, Лёшенька, у нас кроме тебя никого нет, держись, пожалуйста. А потом связь оборвалась.

Спустя час мне позвонили из больницы и сказали: «Ваш муж обнаружен под окнами палаты. Время смерти — 19.30». Я телефон выронила и заревела в голос.

Лёша не был слабым. Как нужно страдать, чтобы сделать это? Почему лечение не помогало? Может, его нужно было подключить к ИВЛ? Он 4 дня жаловался на кошмарную боль в груди.

В региональном Следственном комитете Myslo сообщили, что по данному факту проводится проверка, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Любовь, Алексей и их младший сын.

В региональном минздраве заявили:

- По данному случаю в учреждении проводится ведомственная проверка. По предварительным данным, медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме. Лечение проводилось в соответствии с клиническими рекомендации для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

От редакции. Люба и дети сейчас в тяжелой ситуации. С ними работают психологи кризисного центра помощи детям, женщине помогли оформить пенсию по потере кормильца.