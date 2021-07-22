В Туле вора в законе осудили за покушение на мошенничество

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В Ленинском районном суде четверо мужчин признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в январе прошлого года обвиняемые, Годердзи Габелия, Андрей Козлов, Валерий Курбатов и Андрей Вознесенский [вор в законе, коронованный в 1995 году], предложили руководителю фирмы ООО «Спецсервис плюс» за вознаграждение в 19 000 000 рублей решить вопрос о списании налоговой задолженности и избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Выполнять обещание они не планировали и хотели просто присвоить деньги.

Задержали «решальщиков» во время передачи части денежных средств.

Приговором суда мужчинам назначены следующие наказания: