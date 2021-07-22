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В Туле вора в законе осудили за покушение на мошенничество
Вместе с ним свободы лишатся трое его подельников.
В Ленинском районном суде четверо мужчин признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что в январе прошлого года обвиняемые, Годердзи Габелия, Андрей Козлов, Валерий Курбатов и Андрей Вознесенский [вор в законе, коронованный в 1995 году], предложили руководителю фирмы ООО «Спецсервис плюс» за вознаграждение в 19 000 000 рублей решить вопрос о списании налоговой задолженности и избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Выполнять обещание они не планировали и хотели просто присвоить деньги.
Задержали «решальщиков» во время передачи части денежных средств.
Приговором суда мужчинам назначены следующие наказания:
- Годердзи Габелия – 6 лет колонии и 2 года ограничения свободы;
- Андрей Козлов – 4 года 6 месяцев колонии и 2 года ограничения свободы;
- Валерий Курбатов – 4 года 6 месяцев колонии и 2 года ограничения свободы;
- Андрей Вознесенский – 6,5 лет лишения свободы и 2 года ограничения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
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