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В Туле вора в законе осудили за покушение на мошенничество
фото: архив MySlo

В Туле вора в законе осудили за покушение на мошенничество

Вместе с ним свободы лишатся трое его подельников.

В Ленинском районном суде четверо мужчин признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в январе прошлого года обвиняемые, Годердзи Габелия, Андрей Козлов, Валерий Курбатов и Андрей Вознесенский [вор в законе, коронованный в 1995 году], предложили руководителю фирмы ООО «Спецсервис плюс» за вознаграждение в 19 000 000 рублей решить вопрос о списании налоговой задолженности и избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Выполнять обещание они не планировали и хотели просто присвоить деньги.
 
Задержали «решальщиков» во время передачи части денежных средств. 
 
Приговором суда мужчинам назначены следующие наказания:
 
  • Годердзи Габелия – 6 лет колонии и 2 года ограничения свободы;
  • Андрей Козлов – 4 года 6 месяцев колонии и 2 года ограничения свободы;
  • Валерий Курбатов – 4 года 6 месяцев колонии и 2 года ограничения свободы;
  • Андрей Вознесенский – 6,5 лет лишения свободы и 2 года ограничения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:32 +7
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