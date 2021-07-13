Союз экстремистов: за что в Туле лишили свободы «граждан СССР»

Иллюстрация Андрея Николаева – специально для Myslo.

Свидетель «Андрей», фото с «императором Российской империи» и заседания по скайпу — Myslo изучил подробности уголовного дела Сергея Подчуфарова, Олега и Светланы Воронцовых.

Привет, Андрей!

В марте прошлого года майор полиции Петрин предложил человеку, который впоследствии взял псевдоним «Андрей», принять участие в оперативно-разыскном мероприятии. Цель — вычислить на территории региона экстремистов из «Союза Славянских Сил Руси» [в 2019 году «Союз» был признан в РФ экстремистской организацией]. «Андрей» согласился на предложение майора и с успехом внедрился сначала в различные чаты, а потом и в собрания туляков, занимающихся возрождением СССР

20 марта 2020 года «Андрей» договорился о встрече с 49-летним железнодорожником Олегом Воронцовым. С остановки транспорта свидетеля забрала жена Олега — 46-летняя безработная Светлана, которая и отвезла «Андрея» на место.

Из материалов уголовного дела следует: Воронцовы осознали, что СССР якобы не распался и оккупирован РФ, именно в тот момент, когда испытывали трудности с выплатами по кредиту. Изучив несколько лекций бывшего дантиста Тараскина, организатора «Союза Славянских Сил Руси», супруги получили вкладыши граждан СССР, а чуть позже — назначения на «должности» в Тульской области.

– Во время встречи со свидетелем Воронцовы сообщили, что Светлана является председателем Государственной палаты, а Олег — замглавы Тульской области по кадрам. Главой же региона приказом Тараскина был назначен пенсионер из Щекино Сергей Подчуфаров.

В ходе беседы Воронцовы указали, что «деятельность РФ незаконна и что на территории всей страны сейчас введен режим военного времени, в соответствии с которым граждане СССР будут востребовать с РФ всё, что было продано и украдено».

Государство, а не организация

Помимо бесед о процессе восстановления Союза, который «длится с 2010 года», Воронцовы и Подчуфаров предлагали всем «здравомыслящим» приобрести вкладыш гражданина СССР. Для получения вкладыша желающему нужно было предъявить либо паспорт, либо свидетельство о рождении, а еще заплатить 1500 рублей — госпошлину СССР.

– Обвиняемые утверждали, что для граждан СССР в Тульской области имеется большое количество вакантных должностей, зарплата будет выплачиваться из Госбанка СССР, что на территории области заработают банкоматы, которые конвертируют деньги СССР в валюту РФ. Еще одним бонусом, которым обвиняемые заманивали людей, стало утверждение о том, что после принятия гражданства появится возможность жить по законодательству СССР, не платя налоги РФ, — сообщает наш источник.

Кроме чатов в WhatsApp Воронцовы и Подчуфаров участвовали в заседаниях с «министрами СССР» по скайпу. На одном из таких заседаний в мае 2020 года обвиняемые узнали, что «Союз» признан экстремистской организацией, но не обратили на это внимание — считали, что их деятельность не является противозаконной, да и вообще в ряды соратников Тараскина они не вступали.

– Нас судят за убеждения, а не за какой-то экстремизм. Обвинили ни за что и доказательств не предоставили, — скажет перед оглашением приговора Олег Воронцов. — Тараскины какие-то, Дёмушкины… Никаких организаций не знаем и никуда не вступали, так как мы — государство, которое находится на оккупированной территории.

Слева направо: Сергей Подчуфаров (в белом), Сергей Тараскин, Светлана и Олег Воронцовы.

Приговор суда

Подчуфарова и Воронцовых арестовали в июле прошлого года . После пары месяцев, проведенных в СИЗО, обвиняемые вплоть до постановления приговора находились под подпиской о невыезде.

– Наши доводы и аргументы отметались на протяжении всего процесса, а ведь мы не раз говорили, что мы против насилия, что хотим восстановить СССР законным путем, — заявлял в суде Сергей Подчуфаров. — Разумеется, никто из нас не признает вину по предъявленному обвинению. На меня следователь оказывал психологическое давление. И вообще, почему нас судят по законам государства, которого нет? Пусть докажут легитимность РФ, а потом уже и нашу вину!

12 июля приговором Ленинского района Сергей Подчуфаров, Олег Воронцов и Светлана Воронцова были признаны виновными в том, что участвовали в деятельности экстремистской организации. Сергей и Олег получили по 3 года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, Светлану суд приговорил к 2,5 годам колонии условно, на что осужденные отреагировали так: