Убийца с BlaBlaCar: виновному в смерти тулячки Ирины Ахматовой вынесли приговор
42-летний житель Серпухова Виталий Чикирёв приговорен к 25 годам лишения свободы за четыре преступления.
Сегодня, 26 апреля, в Московском областном суде огласили приговор Виталию Чикирёву, которого обвиняли в убийстве и разбойных нападениях, совершенных в конце 2018 года. Myslo побывал в зале суда.
В ходе расследования следователям СК удалось доказать причастность Чикирёва к совершению двух разбойных нападений на москвичек, а также к убийству, сопряженному с разбоем и угоном, совершенному в отношении тулячки Ирины Ахматовой.
По приговору суда Виталию Чикирёву назначено 25 лет лишения свободы, 10 из которых он проведет в тюрьме, остальные 15 – в колонии строгого режима.
Напомним, Виталий Чикирёв обвинялся по п. «з» ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбои, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
По данным следствия, в декабре 2018 года Чикирёв зарегистрировал на платформе BlaBlaCar два аккаунта под вымышленными именами. С них он забронировал три пассажирских места в салоне машины тулячки Ирины Ахматовой, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с девушкой обвиняемый представился одним из ее попутчиков — Соломатиным, при этом два других места остались свободными.
В пути Ирина по просьбе Чикирёва остановила автомобиль на обочине автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района. Обвиняемый потребовал отдать ему все деньги и ценности, а после отказа убил ее. Похитив деньги и вещи потерпевшей, Чикирев вывез тело Ахматовой на ее автомобиле в лесной массив и там спрятал. Машину он перегнал в город Ярославль и бросил там на парковке.
Подробный репортаж из зала суда ждите на Myslo в ближайшее время.
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