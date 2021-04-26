Убийца с BlaBlaCar: виновному в смерти тулячки Ирины Ахматовой вынесли приговор

42-летний житель Серпухова Виталий Чикирёв приговорен к 25 годам лишения свободы за четыре преступления.

Сегодня, 26 апреля, в Московском областном суде огласили приговор Виталию Чикирёву, которого обвиняли в убийстве и разбойных нападениях , совершенных в конце 2018 года. Myslo побывал в зале суда.

В ходе расследования следователям СК удалось доказать причастность Чикирёва к совершению двух разбойных нападений на москвичек, а также к убийству, сопряженному с разбоем и угоном, совершенному в отношении тулячки Ирины Ахматовой.

По приговору суда Виталию Чикирёву назначено 25 лет лишения свободы, 10 из которых он проведет в тюрьме, остальные 15 – в колонии строгого режима.

Напомним, Виталий Чикирёв обвинялся по п. «з» ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбои, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По данным следствия, в декабре 2018 года Чикирёв зарегистрировал на платформе BlaBlaCar два аккаунта под вымышленными именами. С них он забронировал три пассажирских места в салоне машины тулячки Ирины Ахматовой , которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с девушкой обвиняемый представился одним из ее попутчиков — Соломатиным, при этом два других места остались свободными.

В пути Ирина по просьбе Чикирёва остановила автомобиль на обочине автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района. Обвиняемый потребовал отдать ему все деньги и ценности, а после отказа убил ее. Похитив деньги и вещи потерпевшей, Чикирев вывез тело Ахматовой на ее автомобиле в лесной массив и там спрятал. Машину он перегнал в город Ярославль и бросил там на парковке.