В нашем регионе супруги построили большой дом, где дружно и счастливо живут со своими детьми. А их в семье четверо!

Дружная и красивая семья Магомедовых: Магомед, Заира, Али, Руслан, Милана и Амир. Фото Алексея Пирязева.

Руслан и Заира — даргинцы. Это вторая по величине этническая группа Республики Дагестан. Руслан Абубакарович родился в селе Кища Дахадаевского района, это маленькое селение в 160 км от Махачкалы. Заира Магомедовна появилась на свет в Элисте, столице Калмыкии, где жили родители, но ее детство и юность связаны с Дагестаном.

Оба мечтали стать врачами и поступили в медакадемию.

— Когда уже оканчивал институт, понимал, что пора создавать семью, — рассказывает Руслан. — У нас в Дагестане невест предлагают старшие родственники: мол, обрати внимание на эту девушку, посмотри на эту… Могут фотографии показать, да и так мы в селе все знаем друг друга. И вот Заира мне очень понравилась.

— Я училась в медицинской академии вместе с двоюродной сестрой Руслана, — говорит Заира. — Мы с ним виделись, но не общались. И тут Руслан позвонил и сказал о своих серьезных намерениях. Вскоре мы стали встречаться.

Через месяц Руслан отправил своих родственников свататься к Заире — нужно было получить согласие ее родителей.

— У нас еще есть такая традиция: на каждый праздник обязательно нужно посетить семью невесты, — говорит Руслан. — Семья жениха идет в гости с подарками, обычно это цветы, конфеты, мягкие игрушки, золото, украшения, посуда.

Имя Заира означает «гостья», «красивая и яркая девушка». Руслан — «Лев-воин». Молодые люди отлично подошли друг другу и через полтора года сыграли свадьбу. Затем в семье появился первенец — сын Магомед. В то время глава семьи уже работал стоматологом, а Заира оканчивала академию и планировала работать офтальмологом.

— Платили молодым врачам немного, и мы стали думать, что нам делать, — делится Руслан. — Тут узнали о программе «Земский доктор» и приняли решение переехать в Тульскую область. Нам сразу дали служебное жилье, а сейчас мы уже построили свой дом.

— Уже в Тульской области у нас родились двойняшки — Али и Амир, а потом дочка Милана, — рассказывает Заира. — Сейчас Магомеду 13 лет, Али и Амиру по 10 лет, Милане 2 июня исполнится шесть.

Мы построили для своей семьи большой просторный дом, обязательно разобьем сад, посадим фруктовые деревья, клубнику, цветы. Это наше место силы, и мы очень рады, что Тульская область оказалась такой гостеприимной, доброй и благодатной.

Дагестан — это солнце, горы, ароматы, спелые фрукты. Расставаться было жалко, но страшнее было то, что молодые супруги с детьми оставались одни, без помощи старших.

— Поначалу нам, конечно же, было сложно и непривычно: в Дагестане всегда рядом поддержка родителей, здесь же приходилось справляться самим, — вспоминает Заира. — Но нам помогал и сейчас помогает мой папа, особенно со строительством дома. А недавно из Дагестана в Дубну переехала моя сестра, она врач-педиатр.

По словам супругов, в Тульской области их приняли очень тепло. Руслан и Заира приехали помогать людям, лечить их, и отношение к ним было доброжелательным.

— Говорят, что дагестанцы страстные, взрывные, яркие. Но мы с Заирой не такие, — улыбается Руслан. — Мы сдержанные, спокойные, рассудительные.

Нас сложно вывести из себя, это надо постараться (смеется). Профессиональная медицина научила нас выдержке и терпению.

Первые пять лет мы два раза в год ездили в Дагестан, очень скучали по родным. Сейчас так часто не получается — всё-таки у детей учёба, у нас работа. Но один раз в год обязательно бываем на родине, этим поездкам очень радуются и дети.

— Из Тулы мы везём родным пряники и белевскую пастилу, эти гостинцы там всегда очень ждут и радуются им. Говорят, что это очень вкусно, — добавляет Заира. — Домой привозим сушеное мясо, творог, топленое масло, урбеч, сыр — все это очень любят наши дети.

На самом деле, еда давно стала кодом, по которому можно понять и узнать традиции народа.

— Дети очень любят, когда я готовлю даргинские чуду. Они похожи на русские пирожки. Раскатываем тесто, выкладываем начинку — картошку и мясо, сверху — ещё один пласт теста.

И конечно же, мы очень часто готовим даргинский хинкал. Это не то, что подают в ресторанах под названием «хинкали». Хинкал — главное блюдо на столе в Дагестане. Готовится из теста, которое смазывают растопленным маслом, сверху — ореховая трава. Тесто собирается, разрезается на кусочки и готовится в мантоварке. Хинкал подается с мясом и картошкой.

Используем говядину и баранину, мы мусульмане и свинину не едим. Нам же из русской кухни очень полюбился борщ.

— Если говорить о том, что мы полюбили в Тульской области, я отмечу русские вечера, — говорит Руслан. —

У нас в Дагестане темнеет очень быстро, а здесь солнце садится долго-долго и можно несколько часов наслаждаться прекрасным закатом, уютным тёплым вечером.

Для нас это очень необычно и ценно. Недаром есть такая песня: «Как упоительны в России вечера…»

В семье бережно хранят национальные традиции. Старший сын знает даргинский язык, младших родители планируют обучить.

— Даргинский язык сильно отличается от всех дагестанских языков. Мы с другими нациями не поймем друг друга. Даже в соседнем селе есть отличия в языке, — говорит Заира. — Пока из детей даргинский язык знает только старший сын — понимает его и может что-то сказать. Младшие дети не знают, но мы планируем их обучить.

Семья строго соблюдает религиозные традиции. Рамазан-байрам — месяц строгого поста, молитв и духовного очищения.

— До восхода солнца, ночью мы можем немного поесть, выпить воды. Как только солнце взойдёт, весь день до самого заката мы не едим и не пьем, — говорит Заира. — Эту традицию соблюдать очень тяжело, поэтому не все это делают. Но наша религия такова, что к этому нужно стремиться. Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, в конце которого обязательно режут барашка, мясо разделяют между семьёй, родственниками и нуждающимися.

Заира признаётся:

— Я чувствую, что моя родина здесь, в Дубне, а поездка в Дагестан стала для меня поездкой в гости.

Руслан говорит: «Где я — там и моя родина». Село Кища навсегда в его сердце, но жизнь в Тульской области стала новой, счастливой страницей в судьбе семьи.

