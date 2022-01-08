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Самые популярные видео Myslo в 2021 году: публикуем подборку

Самые популярные видео Myslo в 2021 году: публикуем подборку

Скорее открываем и смотрим!

Практически к Новому году наш канал на YouTube преодолел планку в 10 млн просмотров. Замечательная в статистике цифра, которую мы не смогли бы увидеть без вас.
 
Это вы смотрите опубликованные у нас видео, лайкаете их, или дизлайкали, когда была предусмотрена такая возможность. Обещаем на этом не останавливаться. И, кто знает, может быть придумаем в 2022 году что-то новое с каналом, чтобы сделать его более интересным.
 
А пока предлагаем вспомнить топ-5 видео прошлого года, которые набрали больше всего просмотров. Поехали!
 
 
В июле туляк Александр прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как на ул. Октябрьской водитель маршрутки № 64 решает во что бы то ни стало обогнать большегруз и подрезает его, едва не спровоцировав массовое ДТП.
 
«Обратите внимание, что при полном людей салоне водитель маршрутки ударил по тормозам перед фурой. Это же дурдом!» — прокомментировал автор видео.
 
Как пояснил нам Александр, подбежавшие к фуре люди — водители других автомобилей, которые были намерены проучить водителя большегруза.
 
«Я объяснил им, что фура не виновата», — добавил автор видео.
 

Буквально через несколько часов после публикации видео, официальный представитель региональной ГИБДД сообщила корреспонденту Myslo, что водитель маршрутки уже наказан.
 
«Водитель транспортного средства Ford привлечен к административной ответственности по трем статьям Кодекса административных правонарушений РФ», — рассказали в Госавтоинспекции, не уточняя названия статей КоАП.
 
На данный момент это видео набрало более 34 тысяч просмотров.
 
Вечером 2 августа на Косой Горе в Туле произошел конфликт, в ходе которого был убит местный 42-летний житель. Примерно в 20.30 из магазина, который находится в районе дома №14 по ул. Максима Горького вышли двое мужчин, один из которых инвалид (повреждена нога). Они подошли к остановке общественного транспорта, где на лавочке сидели трое молодых людей.  
 
По словам очевидицы, мужчина сказал подросткам уступить место своему другу-инвалиду, что не понравилось молодым людям. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот упал.
 
«Он упал и захрипел. Я оказывала ему первую помощь до приезда скорой, но потом он перестал дышать. Я сказала этому парню, что он убил человека, а он ответил, что, мол «он первый начал», а потом начал угрожать и мне. Я несколько раз его ударила, затем схватила за одежду - хотела задержать до приезда полиции. Но мне никто не помог, хотя вокруг были люди. Потом эти парни ушли», - рассказала корреспонденту Myslo жительница Косой Горы.
 

 
У погибшего осталась жена и двое детей в возрасте 9 и 13 лет.
 
В настоящее время уголовное дело рассматривается в Привокзальном суде. На скамье подсудимых 20-летний Денис М., которому вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Подсудимый признал свою вину и согласился с иском на 3 млн рублей, который подала к нему вдова потерпевшего.
 
Наше эксклюзивное видео с места происшествия на данный момент посмотрели почти 32 тысячи раз.
 
 
Тулячка прислала в редакцию Myslo видео, на котором запечатлен град, обрушившийся днем 29 мая на Дубенский район. Судя по кадрам, размеры некоторых градин достигали размеров куриного яйца!
 
 
Аналогичный град выпал и в поселке Новогуровский Алексинского района. Наша читательница Татьяна Лыскова сообщила, что падающие с неба ледышки были такого размера, что наносили повреждения автомобилям.
 
Это видео на данный момент набрало почти 24 тысячи просмотров.
 
 

Днем 5 октября на ул. Металлургов в Туле, в районе остановки «Быткомбинат» трамвай сбил женщину с ребенком.

На записи с камеры наблюдения видно, что женщина собиралась пересечь трамвайные пути в непредназначенном для этого месте. Скорее всего, она отвлеклась на один трамвай и не заметила другой.
 
После удара женщину отбросило в сторону, а ребенок вылетел из ее рук и оказался под вагоном. Малыша пытались вытащить очевидцы и водитель трамвая. 7 октября стало известно, что ребенок скончался.
 

 
По факту происшествия возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.
 
Запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП, на данный момент посмотрели более 15,5 тысяч раз. 
 

 

В нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» была опубликована запись видеорегистратора, которой с редакцией поделился один из читателей. На кадрах видно, как перед нарушением ПДД водитель автомобиля Mercedes использует устройство для скрытия государственных регистрационных знаков.

 

Как вскоре после публикации сообщили в региональной Госавтоинспекции, водителя и его автомобиль нашли. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле составили на 31-летнего нарушителя сразу три административных протокола:
 
  • за устройство, которое позволяет скрывать государственные регистрационные знаки автомобиля, — по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (штраф 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев);
  • за езду без документов — по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (предупреждение или штраф в размере 500 рублей);
  • за чрезмерную тонировку — по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (штраф в размере 500 рублей).

Это видео на данный момент посмотрели более 12 тысяч раз.

 

 

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