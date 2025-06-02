Атмосферное давление будет в норме.
Мера предназначена для борьбы с дронами.
- 17:51 В Тульской области прививки от гриппа сделали уже почти 460 тысяч человек
- 17:32 Белевец хранил дома самодельное оружие и патроны: теперь ему грозит срок
- 17:03 До конца года в Новомосковске закончат строительство нового приемного отделения больницы
- 16:40 На ул. Октябрьской автобус и две легковушки проехали на красный
- 16:16 «Помогите! Он вломился в дом и хочет нас убить»: жертвы писали соседям СМС в момент нападения
- 16:01 С начала года туляки потратили на платные парковки 39 млн рублей
- 15:35 Лаборатория «Оргсинтеза» расширила область аккредитации почти на 30%
- 15:30 Дмитрий Миляев презентовал в Самаре проект тульского фиджитал-центра
- 15:04 Тулячка не разрешала УК провести ремонт и заставила соседей мерзнуть без отопления
- 14:45 В Тульской филармонии состоялся юбилейный вечер Аллы Суриковой
- 14:32 Туляки написали юбилейный Большой этнографический диктант
- 14:12 В Тульской области филиал иностранной компании уклонился от уплаты налогов на 141 млн рублей
- 13:51 Туляк поссорился с девушкой и подкинул гранату в их квартиру на Кутузова: дело передано в суд
- 13:26 В Туле 10 ноября начнут устанавливать главную новогоднюю елку на площади Ленина
- 8 ноября, суббота
- 11:06 Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин
- 10:01 Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
- 09:22 В Куркино от взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
- 09:00 Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
- 7 ноября, пятница
- 22:26 В музее «Тульские самовары» открылась новая выставка
- 22:00 Стали известны маршруты в Туле, где будут работать новые автобусы
- 21:28 На пожаре в тульской деревне Крюковка пострадал мужчина
- 20:50 Вдоль веломаршрута «Лев Толстой» на проспекте Ленина начали высаживать липы
- 20:26 Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан
- 20:02 В Глушанках водитель Mercedes показал «чудеса вождения»
- 19:45 Опубликован ноябрьский график отключения газа в Туле
- 19:26 Туляков приглашают поучаствовать в фестивале креативных ёлок
- 18:40 Во время рейда в Ясногорске и Киреевске вычислили двух нелегальных таксистов
- 18:20 «Арсенал» откроет второй круг чемпионата матчем против «Чайки»