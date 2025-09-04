Сказки темного леса. Ворожея

Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Каролина Кубринская

Актеры: Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Анвар Либабов, Сергей Мардарь, Евгений Кошелев, Мария Мельникова, Игорь Жижикин

Жанр: Фэнтези, CategoryForKids

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Ради спасения родителей главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении — ведь чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.