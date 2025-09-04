Сказки темного леса. Ворожея
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Каролина Кубринская
Актеры:
Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Анвар Либабов, Сергей Мардарь, Евгений Кошелев, Мария Мельникова, Игорь Жижикин
Жанр:
Фэнтези, CategoryForKids
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Ради спасения родителей главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении — ведь чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.
