В лесополосе близ Алексина найдено тело пропавшей Марии Мунтян

Сегодня в лесополосе в Алексинском районе Тульской области обнаружено тело без вести пропавшей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

3 февраля 2021 года жительница города Алексин Тульской области находилась на базе отдыха «Алексин-Бор». С тех пор о том, где она, никто не знал.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В рамках расследования проводился комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки.

В настоящее время следователи и криминалисты СК России по Тульской области работают на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза, в том числе на предмет возможного криминального характера смерти девушки, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование дела продолжается.