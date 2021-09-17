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В лесополосе близ Алексина найдено тело пропавшей Марии Мунтян

В лесополосе близ Алексина найдено тело пропавшей Марии Мунтян

27-летнюю девушку разыскивали с 3 февраля 2021 года.

Сегодня в лесополосе в Алексинском районе Тульской области обнаружено тело без вести пропавшей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

3 февраля 2021 года жительница города Алексин Тульской области находилась на базе отдыха «Алексин-Бор». С тех пор о том, где она, никто не знал.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В рамках расследования проводился комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки.

В настоящее время следователи и криминалисты СК России по Тульской области работают на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза, в том числе на предмет возможного криминального характера смерти девушки, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование дела продолжается.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:12 +3
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Место
Тульская область
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