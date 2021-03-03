Серийному насильнику с Косой Горы дали 12 лет колонии и будут лечить у психиатра
В Туле вынесли приговор 50-летнему Юрию Дворянчикову, который надругался над тремя женщинами и пытался изнасиловать еще одну.
Во время нападения преступник применял к жертвам насилие и угрожал убийством.
Напомним, Дворянчикова объявили в розыск после нападения на сотрудниц клининговой компании. В октябре 2020 года он оформил вызов в две квартиры и сначала надругался над одной жертвой, а через некоторое время над второй. Именно поэтому женщины не могли помочь друг другу и оказать преступнику сопротивление.
Маньяка поймала компания молодых людей на Косой Горе. Парням показался подозрительным мужчина, который прятался в кустах.
В ходе расследования правоохранители установили причастность Дворянчикова еще к двум преступлениям, тоже совершенным в октябре прошлого года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Дворянчикову назначили принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.