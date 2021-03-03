Серийному насильнику с Косой Горы дали 12 лет колонии и будут лечить у психиатра

В Туле вынесли приговор 50-летнему Юрию Дворянчикову, который надругался над тремя женщинами и пытался изнасиловать еще одну.

Во время нападения преступник применял к жертвам насилие и угрожал убийством.

Напомним, Дворянчикова объявили в розыск после нападения на сотрудниц клининговой компании. В октябре 2020 года он оформил вызов в две квартиры и сначала надругался над одной жертвой, а через некоторое время над второй. Именно поэтому женщины не могли помочь друг другу и оказать преступнику сопротивление.

Маньяка поймала компания молодых людей на Косой Горе. Парням показался подозрительным мужчина, который прятался в кустах.

– Мы прямо были уверены, что это насильник, которого все ищут. У одного из наших была в руках стеклянная бутылка, он бросил ее в этого человека, тот упал, и мы его сразу задержали. Еще у него было оружие — он держал в руке длинный гвоздь, но мы его выбили. После этого сразу вызвали полицию, — рассказывал Алексей Н. корреспонденту Myslo.

В ходе расследования правоохранители установили причастность Дворянчикова еще к двум преступлениям, тоже совершенным в октябре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Дворянчикову назначили принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.