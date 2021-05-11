Изнасиловал падчерицу и сбежал с ней: Станиславу Гусельникову огласили приговор

В сентябре прошлого года туляк сбежал из дома с беременной девочкой – учащейся специнтерната. Его задержали спустя месяц.

В Туле 41-летний мужчина признан виновным в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Напомним, 30 октября 2020 года в Туле полицейские задержали ранее судимого обвиняемого Станислава Гусельникова. Он скрывался от органов следствия с 28 сентября, в тот день он сбежал вместе с беременной 13-летней падчерицей – учащейся специнтерната. Девочка добровольно ушла за ним на глазах у матери.

Через несколько дней после случившегося мама школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Спустя пару недель после возвращения домой у нее произошел выкидыш. Вероятно, школьница забеременела от отчима. Гусельников же месяц скрывался в одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы.