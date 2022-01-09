Отмена «Мяты», давка за эскимо и халтура с детсадами: самые крупные фейлы 2021 года в Туле

не дожил до праздника

не дожил до праздника

Но по досадному стечению обстоятельств снеговик с гармошкой не дождался праздника и растаял. В городской администрации сообщили, что такой теплой погоды с дождем никто не ожидал и она не прогнозировалась.

отмена «мяты»

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который традиционно проводится в Алексинском районе, очень долго ждали. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки его пришлось отменить. Взрывной рост ковида не позволил провести мероприятие.

Трагичности добавляет тот факт, что об этом официально объявили в ночь перед фестивалем.

Организаторов поддержали музыканты и правительство Тульской области. По инициативе губернатора Алексея Дюмина «Мяте» возместили ущерб.

Кстати, в 2022 году в планах у организаторов — устроить 10-дневный фестиваль и 150 концертов.

это «успех»

30 октября неизвестные изуродовали стену Тульского кремля, написав на ней слово «Успех». Несмотря на то, что преступление случилось в центре города, вандалы попали в «слепую» зону камер видеонаблюдения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, полиция задержала двоих подозреваемых. Но признались ли они в содеянном, так официально и не сообщалось.

Стену кремля пришлось очищать реставраторам на протяжении нескольких дней.

приняли, но поспешили

4 октября в Туле прошла комиссионная приемка отремонтированной улицы Металлургов. В ней участвовали представители администрации Тулы, депутаты гордумы, администрации Пролетарского округа, подрядчики и представители общественности.

Приняли быстро, всех похвалили. Но в соцсетях жители отреагировали на это бурно: как можно было принять улицу с таким количеством недоделок?

Кучу недоделок и несуразиц на ул. Металлургов нашли и активисты «Свободной Тулы». И даже сняли об этом фильм.

Кое-что всё же впоследствии доделали. В частности, разрешили парковку автомобилей около больниц и женской консультации с 8.00 до 20.00.

давка за мороженым

5 сентября на площади Ленина приземлился голубой вертолет и из него вышел телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. И как полагается — бесплатно раздал 500 эскимо. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!».

Желающих получить бесплатное мороженое было уж слишком много. В какой-то момент туляки устроили давку, окружив телеведущего. Волонтерам пришлось оттеснять людей от него.

мы строили, строили…

Московский подрядчик ООО «Ритейл Труб Снаб» крупно «налажал» в Туле с модульными детсадами: все 4 строения пришлось разбирать.

Сооружения предназначались для «Центра образования № 5 им. Героя РФ Сергея Громова», «ЦО № 1 — гуманитарно-математического лицея им. Героя России Горшкова Д. Е.» , «ЦО № 15» и «ЦО № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова».

Каждый обходился заказчику в 27 348 750 руб., в том числе НДС 20%.

При обследовании эксперты Тульской торгово-промышленной палаты нашли множество нарушений, которые оказались типичными для этих модульных детсадов. Были обнаружены конструктивные дефекты кровли, наружных ограждающих конструкций, перегородок, относящиеся к критическим и неустранимым.

Какие провалы мы еще не вспомнили? Пишите в комментариях свои версии.