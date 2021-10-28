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Незаконная добыча песка почти на 2 млрд рублей: в Туле начали оглашать приговор бизнесмену Валерию Гринцову

Незаконная добыча песка почти на 2 млрд рублей: в Туле начали оглашать приговор бизнесмену Валерию Гринцову

Прокуратура запросила для обвиняемого 8 лет колонии.

В Центральном районном суде началось оглашение приговора Валерию Гринцову. Предприниматель обвиняется в незаконном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем доходов.

По версии следствия, в период с 6 мая 2016 года по 12 сентября 2019 года Гринцов незаконно (без лицензии) производил разработку природного месторождения в Веневском районе. И получил доход на сумму 1 миллиард 800 миллионов 951 тысяча рублей. Часть денежных средств, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

Речь идет о Жилевском песчаном карьере, который находится в Веневском районе. Гринцов захватил соседний участок, на котором несколько лет нельзя было вести разработки из-за его рекультивации.

Представитель обвинения запросил для Гринцова наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:32 0
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